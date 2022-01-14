Впиши себя в историю! ⟩ «Буся», «зыка», «пясточка»: Таллиннский русский музей ищет необычные «русские слова»

Алексей Гордин ФОТО: limon.ee

Персональная выставка куратора и художницы Тани Муравской «Родное слово» — это атлас русских слов местных русскоговорящих людей, который отображает многие процессы, имевшие место в прошлом и происходящие сейчас в эстонском обществе. Выставка показывает язык и лексику как наиболее выразительное проявление идентичности эстонских русских. Сотрудники музея и волонтеры на протяжение года собирали самые «родные» слова местных русскоязычных граждан.

Сандра Косоротова ФОТО: limon.ee

«Мы решили вовлечь наше русскоязычное сообщество в создание музея, - говорит музейный педагог Юлия Корнеева. - У нас очень многонациональное общество, даже русскоговорящее, но русский язык это то, что нас связывает, поэтому мы решили сделать выставку про язык».

ФОТО: limon.ee

«Мы выбрали те слова, которые люди готовы взять с собой хоть на необитаемый остров, - объясняет Корнеева и продолжает. - Люди от 9 до 84 лет поделились с нами своими любимыми словами и их историями. Одно из самых необычных выражений: «Дай бусю», то есть «давай поцелуемся» - это пришло к нам из белорусского».

Всю первую неделю выставки вы можете вписать в специальные ячейки свои слова и связанные с ними истории, но в любом случае сотрудники музея будут собирать все слова, записывать их в каталог и архивировать.

ФОТО: limon.ee

Самые распространенные слова среди русских Эстонии: мама, доченька, батя; о личных отношениях: нежность, красотуля, уют, маша-растеряша; открытиями стали переносы и заимствования из эстонской, белорусской, украинской, татарской и других культур слова: шухляда, тремпель, кохвик, пясточка. Ценными и родными словами, связанными с прошлым семьи и переездами или учебой за пределами нынешней Эстонии, люди называли слова: поребрик, хутор, парусинка, рубль и другие.

Также Юлия Корнеева рассказала о необычных словах, которые люди, например, с детства не могли выговорить, а потом это так и прижилось: зыка, Бобкинс, тубаретка, барелина, атмофсера и другие.

Во второй части выставки представлены работы художников, связанных с Эстонией. Живопись и графические листы с текстами раскрывают культурный и исторический контекст использования русского языка в Эстонии.

Работа Эви Пярн ФОТО: limon.ee

26 января в 17.30 состоится кураторский тур и беседа с автором выставки Таней Муравской. Дальнейшая программа мероприятий будет опубликована в начале февраля.

Работа Эви Пярн ФОТО: limon.ee

На выставке представлены работы художников: Алексея Гордина, Кузи Зверева, Ильи Кабакова, Сандры Косоротовой, Рауля Меэля, Бориса Уварова, Эви Пярн.