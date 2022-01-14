Пт, 14.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Эстонец в Финляндии: здесь все хотят быстрее пройти вакцинацию

Вакцинация в выставочном центре Хельсинки Messukeskus прошлым летом. ФОТО: ZUMAPRESS.com / MEGA/ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

По словам эстонца, проживающего в Хельсинки, вчера в Финляндии прибавилось более 14 000 положительных тестов на коронавирус, из-за чего люди массово идут вакцинироваться.

Для подписчиков Для подписчиков

Действительно, вчера в Финляндии было выявлено 14 277 новых случаев заражения коронавирусом. По пути на работу сегодня утром, проживающий в Хельсинки эстонец отметил, что именно поэтому он увидел беспрецедентно длинную очередь из желающих сделать прививку от Covid-19. «Здесь все хотят быстрее пройти вакцинацию», — подтвердил он Elu24.

Такой длинной очереди в выставочном центре мужчина еще не видел. «Правительство планируют ввести новые ограничения на следующей неделе, если ситуация не улучшится», — добавил он.

НАВЕРХ
Back