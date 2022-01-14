ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Эстонец в Финляндии: здесь все хотят быстрее пройти вакцинацию

Действительно, вчера в Финляндии было выявлено 14 277 новых случаев заражения коронавирусом. По пути на работу сегодня утром, проживающий в Хельсинки эстонец отметил, что именно поэтому он увидел беспрецедентно длинную очередь из желающих сделать прививку от Covid-19. «Здесь все хотят быстрее пройти вакцинацию», — подтвердил он Elu24.