ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Эстонец в Финляндии: здесь все хотят быстрее пройти вакцинацию
По словам эстонца, проживающего в Хельсинки, вчера в Финляндии прибавилось более 14 000 положительных тестов на коронавирус, из-за чего люди массово идут вакцинироваться.
По словам эстонца, проживающего в Хельсинки, вчера в Финляндии прибавилось более 14 000 положительных тестов на коронавирус, из-за чего люди массово идут вакцинироваться.
Действительно, вчера в Финляндии было выявлено 14 277 новых случаев заражения коронавирусом. По пути на работу сегодня утром, проживающий в Хельсинки эстонец отметил, что именно поэтому он увидел беспрецедентно длинную очередь из желающих сделать прививку от Covid-19. «Здесь все хотят быстрее пройти вакцинацию», — подтвердил он Elu24.