ВИДЕО ⟩ Елена Глебова о ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне: сожалею, что в мое время не было четверных прыжков

Сейчас в Таллине, в Ледовой арене Тондираба, проходит Чемпионат Европы по фигурному катанию. Limon.ee отправился на место, чтобы встретиться с нашей известной фигуристкой и семикратной чемпионкой Эстонии Еленой Глебовой. Она поделилась своими впечатлениями об этом событии и не только о нем.
Елена Глебова — семикратная чемпионка Эстонии в одиночном фигурном катании, участница трёх Олимпиад, участница Чемпионата мира и Европы, а также первый директор Ледового дворца Тондираба.
— За последние десять лет Таллинн стал Меккой фигурного катания и принял четыре чемпионата плюс Турнир Четырёх Континентов. Елена, как Вы объясните такую популярность Таллинна?
— Основным стало то, что у нас построили Ледяной холл Тондираба и теперь есть возможность проводить такие титульные соревнования. Плюс мы очень хорошо себя зарекомендовали, когда провели юниорский Чемпионат мира в 2015 и 2020 годах. Сейчас проходит ЧЕ, а на следующей неделе состоится «Четыре континента». Поскольку мы справляемся и все необходимое здесь есть, то есть все соответствует норме, поэтому все больше чемпионатов проводятся у нас в Таллинне.
— Вчера вечером Алексей Тихонов, чемпион Европы и мира, комментируя соревнования пар, очень тепло отзывался о наших болельщиках, городе и дворце спорта Тондираба. Правда, ему не очень нравится его внешний вид, но он в полном восторге от его уюта и функциональности.Как первый директор, отметьте достоинства Tondiraba Jäähal?
— Внешний вид – это просто внешняя картинка. Стоит зайти внутрь, как сразу ощутишь этот уют, которой создает лаконичный дизайн со множеством деревянных элементов декора. Также качество льда очень хорошее. А когда здесь находятся такое большое количество звезд мирового фигурного катания, то атмосфера становится еще теплее.
— Как меняется сейчас фигурное катание? И сильно ли оно отличается от того, что катали Вы?
— Да, уровень фигурного катания сильно вырос. В мое время о четверных прыжках никто даже и не думал. Иногда я даже сожалею, что тогда это не было нормой. Мне бы очень хотелось и самой попробовать, но теперь, понятно, я этим заниматься не буду. Уровень фигурного катания очень высокий: девушки выполняют на уровне с мужчинами четверные прыжки.
Сегодня мы увидим Александру Трусову, которая является рекордсменкой по четверным прыжкам. В своей произвольной программе она постарается выполнить пять четверных прыжков! Это, конечно, космический уровень, о котором мы не могли и думать несколько лет назад.
— Кто ваши фавориты среди выступающих здесь пар и одиночников?
— Конечно, самое интересное это следить за командой России, так как они поставили амбициозную цель завоевать абсолютно все медали этого чемпионата. Это 12 медалей, то есть во всех четырех дисциплинах по три медали. Будет интересно понаблюдать, получится ли это у них или нет, притом, что у них есть все шансы.
Конечно же не будем забывать и о наших эстонских спортсменах. Мы выставляем всего пять человек: три одиночника и одну танцевальную пару. (Арлет Леванди,Нина Петрыкина, Эва-Лотта Кийбус, Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко - прим.Ред)
— Какие перспективы, по вашему мнению, у наших спортсменов? В первую очередь у одиночников? Что для них стало бы успехом?
— Я считаю, что для одиночников войти в десятку было бы очень хорошо, а для танцевальной пары, так как они являются дебютантами на ЧЕ, то попадание в финал станет успехом.
— Планируете ли Вы заняться тренерской работой? Вы же только из декрета?
— Дело в том, что я занимаюсь тренерской работой с 2010 года и не прекращала.
— Вы бы хотели, чтобы ваша дочь занималась фигурным катанием? (Елена родила дочь Милу 16 апреля 2020 - прим.Ред)
— Да, конечно, пусть катается. У меня нет амбиций, чтобы она стала чемпионкой, как ее мама, но пусть хотя бы научится, а там посмотрим. Самый маленький размер конька «26», поэтому придется немного подождать.
— Раньше вас мотивировал спорт, а что сейчас?
— Я занимаюсь йогой, провожу много времени со своей семьей. Занимаюсь работой. Вот это всё меня мотивирует.
— Чем Вы больше всего гордитесь в жизни?
— Своей дочкой.
— С кем из известных фигуристов, тренеров вам удалось встретиться и пообщаться?
— Первого, кого здесь увидела был Даниил Глейхенгауз (одиночник, Россия - прим.Ред). Потом увидела хореографа российской команды Этери Тутберидзе. А вчера и сегодня, мы сидим за одним столом с Алексеем Ягудиным и Александром Гришиным. Они комментируют для «Первого канала», а мы комментируем для ETV+.
— Если бы Илья Авербух пригласил вас выступить в его ТВ шоу «Ледниковый период», вы бы согласились?
— Думаю, что да. Я люблю разные эксперименты.
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