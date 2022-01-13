ВИДЕО ⟩ Елена Глебова о ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне: сожалею, что в мое время не было четверных прыжков

Елена Глебова — семикратная чемпионка Эстонии в одиночном фигурном катании, участница трёх Олимпиад, участница Чемпионата мира и Европы, а также первый директор Ледового дворца Тондираба.

— За последние десять лет Таллинн стал Меккой фигурного катания и принял четыре чемпионата плюс Турнир Четырёх Континентов. Елена, как Вы объясните такую популярность Таллинна?

— Основным стало то, что у нас построили Ледяной холл Тондираба и теперь есть возможность проводить такие титульные соревнования. Плюс мы очень хорошо себя зарекомендовали, когда провели юниорский Чемпионат мира в 2015 и 2020 годах. Сейчас проходит ЧЕ, а на следующей неделе состоится «Четыре континента». Поскольку мы справляемся и все необходимое здесь есть, то есть все соответствует норме, поэтому все больше чемпионатов проводятся у нас в Таллинне.

— Вчера вечером Алексей Тихонов, чемпион Европы и мира, комментируя соревнования пар, очень тепло отзывался о наших болельщиках, городе и дворце спорта Тондираба. Правда, ему не очень нравится его внешний вид, но он в полном восторге от его уюта и функциональности. Как первый директор, отметьте достоинства Tondiraba Jäähal?

— Внешний вид – это просто внешняя картинка. Стоит зайти внутрь, как сразу ощутишь этот уют, которой создает лаконичный дизайн со множеством деревянных элементов декора. Также качество льда очень хорошее. А когда здесь находятся такое большое количество звезд мирового фигурного катания, то атмосфера становится еще теплее.

— Как меняется сейчас фигурное катание? И сильно ли оно отличается от того, что катали Вы?

— Да, уровень фигурного катания сильно вырос. В мое время о четверных прыжках никто даже и не думал. Иногда я даже сожалею, что тогда это не было нормой. Мне бы очень хотелось и самой попробовать, но теперь, понятно, я этим заниматься не буду. Уровень фигурного катания очень высокий: девушки выполняют на уровне с мужчинами четверные прыжки.

Сегодня мы увидим Александру Трусову, которая является рекордсменкой по четверным прыжкам. В своей произвольной программе она постарается выполнить пять четверных прыжков! Это, конечно, космический уровень, о котором мы не могли и думать несколько лет назад.

— Кто ваши фавориты среди выступающих здесь пар и одиночников?

— Конечно, самое интересное это следить за командой России, так как они поставили амбициозную цель завоевать абсолютно все медали этого чемпионата. Это 12 медалей, то есть во всех четырех дисциплинах по три медали. Будет интересно понаблюдать, получится ли это у них или нет, притом, что у них есть все шансы.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов из России выступают в короткой программе парного катания на ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне, Эстония, 12 января 2022 г. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA