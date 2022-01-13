ВИДЕО ⟩ Смертельный круиз: 10 лет назад затонул лайнер Costa Concordia

Гигантский люксовый лайнер стоимостью 450 миллионов евро был построен в 2005 году. На борту Costa Concordia размещались 1,5 тысячи кают, двухуровневая фитнесс зона, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея и небольшая библиотека, а также казино, бутики, рестораны и бары. Церемония крещения судна состоялась 7 июля 2006 года. Крёстной матерью Costa Concordia стала чешская супермодель Ева Герцигова, которая при крещении судна не смогла разбить бутылку шампанского, что является дурной приметой, пишет «Рамблер».

13 января 2012 года Costa Concordia отправился в свой последний круиз по Средиземному морю. Проплывая мимо острова Джилио, капитан корабля Франческо Скеттино решил подвести судно ближе к берегу, чтобы поприветствовать своего знакомого и бывшего капитана Costa Concordia, проживающего на острове.

Недалеко от острова лайнер напоролся на скальный выступ, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 метров.

13 января 2012 года лайнер напоролся на скальный выступ, в результате чего получил на левой стороне пробоину. ФОТО: REUTERS/Alessandro Bianchi/Scanpix

Постепенно корабль стал погружаться правым бортом в воду. Затем его выбросило на отмель в километре к северу от места происшествия.

Члены экипажа во главе с капитаном Франческо Скеттино не сразу сообщили пассажирам о том, что произошло. На борту началась паника.

Эвакуация людей с лайнера продолжалась в течение всей ночи. Некоторые пассажиры оказались заблокированными в каютах лайнера, а несколько человек выпали за борт при посадке корабля на мель.

Несколько раз ход поисково-спасательной операции останавливали из-за ухудшения метеоусловий.

Капитан Франческо Скеттино ФОТО: ENZO RUSSO/Scanpix

После эвакуации пассажиров Costa Concordia был разграблен. Мародеры похитили судовой колокол, картины, мебель украшения и часы, которые остались лежать в витринах магазинов лайнера.

Суд первой инстанции итальянского города Гроссето 11 февраля 2015 года приговорил Скеттино к 16 годам и одному месяцу лишения свободы, признав его виновным в непреднамеренном убийстве, кораблекрушении и оставлении судна в опасности. Бывшему капитану было также запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет, пишет «РИА».