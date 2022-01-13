10 ЛЕТ НАЗАД ⟩ Капитан потопил шикарный лайнер, решив поприветствовать своего знакомого на острове

КОРАБЛЬ-РЕКОРДСМЕН

Красавица «Коста Конкордия», заложенная на верфях «Финкантьери» в Генуе и спущенная на воду 2 сентября 2005 года, на момент своего последнего вояжа являлась крупнейшим гражданским судном итальянского флота и входила в мировую десятку наиболее впечатляющих круизных лайнеров. Размеры плавучего отеля-исполина и вправду впечатляли: длина около 300 метров, 17 палуб, 13 из которых были названы в честь европейских стран (Голландия, Швеция, Бельгия, Греция, Италия, Великобритания, Ирландия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Австрия и Польша). Кстати, имя самого корабля «Конкордия» означало единство и мир между европейскими народами.

Под стать габаритам лайнера, способного одновременно принять 1100 членов экипажа и 3780 пассажиров, было и его внутреннее содержание. К услугам гостей судна был крупнейший на тот момент спа-центр, расположенный на борту корабля, площадью 1900 квадратных метров, четыре бассейна с морской водой, спортзал с беговой дорожкой, пять ресторанов, 13 баров, дискотека, концертные залы, казино, театр, симулятор вождения «Grand Prix» с копией болида Формулы-1, кинозал с экраном площадью 18 м² и даже 4D-кинотеатр.

Costa Concordia прибывает 7 июля 2006 года в итальянский порт Чивитавеккья. Судно совершило свой первый рейс 14 июля 2006 года. ФОТО: STR/Scanpix

ДУРНЫЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

До момента произошедшей трагедии известно было как минимум о трех серьезных инцидентах, произошедших с кораблем, два из которых были связаны с неожиданным смещением судна.

Так, 22 ноября 2008 года во время маневра в Палермо из-за сильного порыва ветра судно ударилось о плавучий док, пришвартованный рядом, повредив правый борт и носовую аппарель. Последствия аварии были частично устранены примерно за 10 часов, что позволило кораблю продолжить плавание.

Аналогичный случай произошел 7 ноября 2010 года во время стоянки в порту Савона. Тогда, снова из-за сильного ветра, судно сместилось и задело башню портового крана, переместив его почти на 20 метров.

Кроме того, в ночь с 3 на 4 мая 2010 года 33-летний пассажир из России упал в море с одной из палуб судна, когда оно проплывало вдоль берега Франции. Тело было найдено через несколько дней, а причина трагедии так и не была установлена.

В результате аварии в корпусе судна образовалась 70-метровая пробоина, после чего корабль стало заносить вправо, пока лайнер окончательно не лег на поврежденный борт, упершись в морское дно. ФОТО: FOX International Channels Estonia

В результате аварии в корпусе судна образовалась 70-метровая пробоина, после чего корабль стало заносить вправо, пока лайнер окончательно не лег на поврежденный борт, упершись в морское дно.

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КУРСА

Странное поведение судна в определенных условиях позже будет использовать в ходе защиты в суде его капитан, Франческо Скеттино, признанный судом единственным виновным в произошедшей десять лет назад трагедии и приговоренный к 16 годам тюремного заключения.

Согласно официальной хронологии, вечером 13 января 2012 года в 21:45 судно, следовавшее из Чивитавеккьи в Савону, налетело на самую маленькую из скал Ле Сколе, расположенную примерно в 500 метрах от порта Изола-дель-Джильо. В результате аварии в корпусе судна образовалась 70-метровая пробоина, после чего корабль стало заносить вправо, пока лайнер окончательно не лег на поврежденный борт, упершись в морское дно. По мнению ряда экспертов, этот крен, в результате которого судно сместилось он точки столкновения на сотню метров, в итоге ушло от более глубоководного участка, на котором оно ушло бы под воду полностью. Жертв при таком раскладе, было бы значительно больше.

Сначала ссылавшийся на сильный боковой ветер капитан лайнера Франческо Скеттино на следствии признался, что решил подвести судно ближе к берегу острова Джилио и поприветствовать своего знакомого, бывшего капитана «Коста Конкордия», проживающего на острове, как и делал это неоднократно в прошлом.

В результате все бремя ответственности легло на плечи Скеттино. ФОТО: STRINGER/ITALY/REUTERS