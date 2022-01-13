БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ? ⟩ Туристическая мекка Италии начнет пускать туристов по билетам
Власти популярного итальянского города Венеция планируют взимать плату с приехавших на один день путешественников.
Власти популярного итальянского города Венеция планируют взимать плату с приехавших на один день путешественников.
Согласно подготовленным, но еще не утвержденным правилам, туристов будут пускать в Венецию только после того, как они забронируют онлайн билеты стоимостью пять евро. Точная дата начала продаж пропусков пока не сообщается, однако в пилотном режиме планируется в феврале, когда в городе будет проходить традиционный карнавал, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что муниципалитет готов к запуску проекта: на въездах в исторический центр поставлены пункты пропуска, а по периметру установлены 500 камер видеонаблюдения, с помощью которых будут отслеживать отдыхающих, не покинувших вовремя город.