БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ? ⟩ Туристическая мекка Италии начнет пускать туристов по билетам

Согласно подготовленным, но еще не утвержденным правилам, туристов будут пускать в Венецию только после того, как они забронируют онлайн билеты стоимостью пять евро. Точная дата начала продаж пропусков пока не сообщается, однако в пилотном режиме планируется в феврале, когда в городе будет проходить традиционный карнавал, пишет Lenta.ru.