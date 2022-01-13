КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Драма в Пыхья-Таллинне: мужчина тайно набрал кредитов на имя своей сожительницы

11 января в полицию поступило сообщение о том, что сожитель (29) проживающей в Пыхья-Таллинне женщины (27), нашел пароли ID-карты женщины и создал учетную запись Smart-ID на ее имя. Он открыл счета в двух банках на имя своей сожительницы и взял кредиты в размере 33 000 евро в различных компаниях. Кроме того, мужчина перевел на свой счет 1350 евро. В общей сложности он причинил сожительнице ущерб более чем на 35 000 евро.

Руководитель службы по борьбе с мошенничествами и кибер-преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт ссказал Elu24, что мошенничество, совершаемое с использованием украденного удостоверения личности, происходит довольно редко. «В распоряжении преступника должно быть как само удостоверение личности, так и PIN-коды. Человек, обнаруживший, что его удостоверение личности было украдено или что кто-то мог использовать его не по назначению, должен первым делом закрыть ID-карту, а затем подать заявление в полицию, как в данном случае сделал потерпевший», – объясняет он.