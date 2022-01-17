ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ Дочь обрадовалась, когда я разрешила ей выбрать детский парфюм в Zara, но сильно расстроилась, потому что в коробке оказался не тот флакон

В редакцию Limon.ee обратилась Анастасия (имя изменено, известно редакции). Неделю назад она отправилась на шопинг в столичный торговый центр Ülemiste со своей 8-летней дочерью. Казалось, что вечер прошел отлично, но ровно до того момента, когда уже дома девочка открыла упаковку с парфюмом, купленным в детском отделе магазина Zara. Оказалось, что в упаковке был совсем другой аромат.