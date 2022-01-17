ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ Дочь обрадовалась, когда я разрешила ей выбрать детский парфюм в Zara, но сильно расстроилась, потому что в коробке оказался не тот флакон

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ Дочь обрадовалась, когда я разрешила ей выбрать детский парфюм в Zara, но сильно расстроилась, потому что в коробке оказался не тот флаконОтвечает Zara и Департамент защиты прав потребителей
Когда мы что-то покупаем, всегда питаем определенные надежды. И очень расстраиваемся, когда новенькая вещь по каким-то причинам наших надежд не оправдывает. А что уж говорить о детях! Каково же их разочарование, когда вроде бы сам что-то выбрал, а внутри упаковки оказалось что-то другое.