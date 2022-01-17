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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ Дочь обрадовалась, когда я разрешила ей выбрать детский парфюм в Zara, но сильно расстроилась, потому что в коробке оказался не тот флакон
Отвечает Zara и Департамент защиты прав потребителей

Расстроенный ребенок. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Когда мы что-то покупаем, всегда питаем определенные надежды. И очень расстраиваемся, когда новенькая вещь по каким-то причинам наших надежд не оправдывает. А что уж говорить о детях! Каково же их разочарование, когда вроде бы сам что-то выбрал, а внутри упаковки оказалось что-то другое.

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В редакцию Limon.ee обратилась Анастасия (имя изменено, известно редакции). Неделю назад она отправилась на шопинг в столичный торговый центр Ülemiste со своей 8-летней дочерью. Казалось, что вечер прошел отлично, но ровно до того момента, когда уже дома девочка открыла упаковку с парфюмом, купленным в детском отделе магазина Zara. Оказалось, что в упаковке был совсем другой аромат.

Как так вышло?

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