Самый эпатажный артист Eesti Laul Алексей Баруздин, или Levvis: надеюсь, учителя меня простили за прогулы

Levvis пришел на интервью к нам в редакцию и рассказал немого о себе. В течение года он писал музыку в основном для себя, но потом набрался смелости и решил отправить свою песню на Eesti Laul. «На самом деле, я думал об этом и в прошлом году, но я опоздал на несколько дней». Его песня Let's Talk About взволновала эстонцев, однако большую популярность она приобрела именно за рубежом.

«Я занимаюсь фотографией, руковожу успешным модельным агентством SAGE Management в Эстонии, а также создаю музыку. Я называю себя артистом», - объясняет Levvis. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Любовь к Евровидению, а именно туда едет победитель Eesti Laul, молодой человек получил от бабушки, которая с энтузиазмом поддерживала его в музыке. «Я был очень молод, и меня воспитывали бабушка и дедушка. Моя бабушка и я смотрели Евровидение каждый год, и она всегда говорила мне, что видит меня на этой большой сцене, и она верила, что я однажды буду там. Она всегда верила в меня», - вспоминает Levvis. «После Eesti Laul у меня появилась неплохая для начинающего артиста фан-база. Меня слушают из Франции, Великобритании, Америки», - рассказывает Алексей. Также он сказал нам по секрету, что скоро выпустит свой второй сингл.

Его песня Let's Talk About очень провокационная, и была написана всего за десять минут. Levvis признается, что не писал ее для Eesti Laul, но все же решил отправить на конкурс. ФОТО: Из личного архива

Помимо музыки, парень владеет модельным агентством SAGE Managеment, в котором обучает молодых людей всем нюансам профессии. Кстати, однажды Prada наняли моделей из его агентства для Недели моды. По словам артиста, средний рост моделей стал ниже. Девушкам можно пробовать со 170 сантиметров, мужчинам — со 181 сантиметра. «К нам можно попасть в агентство с 12-13 лет, но легально в Европе можно работать с 16 лет», - уточняет Levvis.

В юности Алексей выступал в таллиннских клубах: BonBon, Angel, DejaVu, где исполнял свои песни. «Периодически мне приходилось не спать ночами, чтобы подготавливать программу для выступлений. Надеюсь, мои учителя простили меня за это», - вспоминает Алексей.

Совсем скоро артист выпустит свой новый сингл, который, как он обещает, станет хитом!