Ни суп, ни кофе: что нельзя «отдавать» канализации?

Масло

Хотя масло и жидкое, оно остается на стенках трубы и после затвердевания может стать причиной засора, пишет RUS TVNET.

Со временем масло затвердевает, образуя жировые отложения, что увеличивает риск разрыва трубы. В основном это приводит к затоплению подвала неприятной жидкостью. Чтобы утилизировать масло, его необходимо слить в пакет или бутылку, а затем выбросить в контейнер для отходов. Это намного дешевле, чем новый ремонт.

Кофейная гуща

Несмотря на свой небольшой размер и мягкую текстуру, кофейная гуща является одним из основных засорителей сразу после масла. Она также оседает на трубах и вызывает засоры. Поэтому кофейную гущу лучше утилизировать. Ее также можно использовать в качестве удобрения для различных растений.

Пищевые отходы