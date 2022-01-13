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Названы три знака Зодиака, которых ждут испытания в конце зимы

Зима. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Для каждого человека зима – это сложный период. Все страдают от недостатка витаминов, солнечная погода бывает далеко не часто, а перепады температур тем более никому не идут на пользу. Ко всему прочему трем знакам Зодиака астрологи предсказывают испытания на конец зимы. Они позволят этим представителям зодиакального круга изменить жизнь к лучшему, если они будут осторожны, сообщают Belnovosti.

Телец

По мнению экспертов, Тельцы отправятся в дальнюю командировку, где их будут ждать интересные знакомства. Чтобы все показать себя с лучшей стороны, представителям этого знака астрологи рекомендуют следить за словами и сдерживать эмоции. Порой ситуация сама подскажет Тельцам, как действовать.

Также специалисты отмечают, что наблюдательность позволит родившимся под этим знаком избежать неприятностей. А завершение важных дел подарит им всплеск инициативности. Специалисты предсказывают, что работодатели смогут оценить старания Тельцов. В то же время астрологи советуют Тельцам не забывать о личной жизни в погоне за новыми ощущениями. К тому же в их жизнь могут вернуться старые проблемы, от которых представители этого знака давно отмахнулись.

Стрелец

Астрологи полагают, что успешное построение планов на остаток зимы зависит от того, насколько успешно Стрельцам удастся завершить важные дела. В этот период у них почти не будет времени на раскачку, поэтому представителям этого знака придется смело подойти к решению проблем и не поддаваться эмоциям.

По мнению экспертов, некоторое время Стрельцам стоит провести в бездействии, ведь на них свалилось слишком много проблем. Астрологи советуют экономить силы и пересматривать планы, чтобы как можно меньше тратить на них энергии. Стрельцам, по словам специалистов, может помочь перезагрузиться дальняя поездка. Также астрологи рекомендуют представителям этого знака не забывать, что некорректные высказывания могут вывести из равновесия кого угодно.

Рыбы

Рыбам, по мнению астрологов, друзья будут частенько подбрасывать советы и предлагать помощь. С этим стоит быть осторожным, поскольку представителей этого знака подобное до добра не доведет. Более того, астрологи предупреждают Рыб не иметь дел с чужими секретами, чтобы не провоцировать интриги и сплетни.
 
Этой зимой специалисты рекомендуют Рыбам как можно меньше суетиться. В противном случае они могут столкнуться с потерей внимания, которая приведет к оплошностям в важных делах. Астрологи отмечают, что представителям этого знака предстоит хорошо потрудиться, чтобы выполнить поставленные задачи. Этим они сумеют заработать благосклонность руководства.
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