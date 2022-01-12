КРОХОБОР! ⟩ Итальянский принц подал в суд на свою подругу из Белоруссии, потому что та «вытягивала из него подарки»

Татьяна Ященко Фейсбук

Впрочем, в марте 2021-го между влюбленными неожиданно пробежала черная кошка. Ященко подала на принца в суд, обвинив его в преследовании. По данным Il Messaggero, Татьяна наняла эксперта-психиатра, чтобы обосновать жалобы, но тот впоследствии изменил мнение и выступил в защиту Джакомо. В декабре аристократ сам обратился в суд, чтобы обвинить возлюбленную в корысти. Он утверждает, что был травмирован недавним разводом, поэтому был не в состоянии принимать взвешенные решения, а Татьяна воспользовалась его слабостью, чтобы обогатиться. The Times пишет, что принц рассчитывает выиграть дело и вернуть все подарки.

Еще сильнее запутывает историю тот факт, что 8 января Джакомо написал в Фейсбуке, что очень любит Татьяну и просит у нее прощения за все несправедливые обвинения. Свои чувства он выразил на итальянском, извинившись перед аудиторией за ошибки, поскольку обычно родным языком не пользуется. Один из подписчиков Джакомо уточнил в комментариях, удалось ли паре помириться. На что принц ответил кратко: «Мы и не ссорились». Значит ли это, что иск в скором времени будет аннулирован, сказать сложно.