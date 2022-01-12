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КРОХОБОР! ⟩ Итальянский принц подал в суд на свою подругу из Белоруссии, потому что та «вытягивала из него подарки»

Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса и уроженка Белоруссии Татьяна Ященко ФОТО: Соцсети

Странная, но очень татлеровская история разворачивается сейчас между итальянским аристократом Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса и уроженкой Белоруссии Татьяной Ященко, пишет Tatler.ru.

По данным The Times, принц подал в суд на свою возлюбленную, поскольку больше не мог мириться с тем, что та встречается с ним из корыстных целей. СМИ формулирует претензию просто: по мнению мужчины, Татьяна фактически использовала его, чтобы получать подарки, общая стоимость которых почти достигла миллиона евро.

Известно, что пара познакомилась в 2019 году на званом ужине в Риме. Роман развивался стремительно — 51-летнему принцу так сильно приглянулась 35-летняя Татьяна, что он брал ее в каждое из своих путешествий. Вместе они побывали в Монте-Карло, в Дубае, на Мальдивах — словом, везде, где обычно обитает богатый человек.

Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса и Татьяна Ященко ФОТО: Фейсбук

Были и роскошные подарки: пресса утверждает, что благодаря щедрости бойфренда Ященко стала обладательницей «мерседеса» стоимостью восемьдесят три тысячи евро и ювелирных украшений неназванной ценности. Джакомо также помог подруге с арендой квартиры в Риме, покрыв за нее эти расходы.

Впрочем, в марте 2021-го между влюбленными неожиданно пробежала черная кошка. Ященко подала на принца в суд, обвинив его в преследовании. По данным Il Messaggero, Татьяна наняла эксперта-психиатра, чтобы обосновать жалобы, но тот впоследствии изменил мнение и выступил в защиту Джакомо. В декабре аристократ сам обратился в суд, чтобы обвинить возлюбленную в корысти. Он утверждает, что был травмирован недавним разводом, поэтому был не в состоянии принимать взвешенные решения, а Татьяна воспользовалась его слабостью, чтобы обогатиться. The Times пишет, что принц рассчитывает выиграть дело и вернуть все подарки.

Татьяна Ященко

Фейсбук

Еще сильнее запутывает историю тот факт, что 8 января Джакомо написал в Фейсбуке, что очень любит Татьяну и просит у нее прощения за все несправедливые обвинения. Свои чувства он выразил на итальянском, извинившись перед аудиторией за ошибки, поскольку обычно родным языком не пользуется. Один из подписчиков Джакомо уточнил в комментариях, удалось ли паре помириться. На что принц ответил кратко: «Мы и не ссорились». Значит ли это, что иск в скором времени будет аннулирован, сказать сложно.

Неужели сказка закончилась?

Фейсбук

 
 
 
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