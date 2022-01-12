ВЫ ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЕТЕ ⟩ Сочные или сухие: 8 ошибок при приготовлении сосисок

Хотя готовить сосиски очень просто, некоторые ошибки кулинаров приведут к тому, что блюдо получается сухим и безвкусным. Главным образом, если в процессе термообработки лопается оболочка.

Рассказываем, как не надо готовить сосиски.

Ошибка № 1. Неправильный выбор

Любой продукт начинается с выбора в магазине, и даже самый искусный кулинар не сможет приготовить вкусные сосиски, которые произведены из некачественного сырья. В сосисках обязательно должно быть натуральное мясо, туда добавляют также жир и другие компоненты.

«Сегодня в составе колбасных изделий может преобладать не мясо, а добавки: соя, бобы, крупы, мука, концентраты и различные эмульсии, — предупреждает диетолог Татьяна Елисеева — Недобросовестные производители используют яичную скорлупу, костную муку, крахмал, панировочные сухари.

Кроме того, нужно внимательно читать этикетку и состав: мясо в составе сосисок должно указываться на первом месте, это означает, что его там больше, чем других компонентов.

Ошибка № 2. Неправильное хранение

Сосиски можно замораживать, хотя они и потеряют во вкусе и в сочности, после приготовления. Важно не просто бросить развесные сосиски в морозилку, но завернуть их в пергамент или в плотный пакет, так они потеряют меньше влаги.

Нам часто кажется, что продукты в морозилке могут лежать вечность, или хотя бы не меньше года. Но это далеко не так. Сосиски — продукт довольно жирный, а жир быстрее всего портится, даже при морозе −18 градусов, он имеет свойство прогоркать. Поэтому сосиски можно держать в морозилке не более 2 месяцев.

Ошибка № 3. Разморозить перед варкой

Перед варкой сосиски не нужно размораживать. При разморозке они теряют влагу и сочность. Поэтому сосиски придется отваривать в мороженом виде, просто опустив их в теплую воду. В кипящую — лучше не кидать, так как разница температур спровоцирует резкое расширение продукта и разрыв оболочки.

Важно! Если вы жарите сосиски, то нельзя бросать замороженные изделия в раскаленное масло, это вызовет сильнейшее его разбрызгивание, можно получить серьезные ожоги, помните, что недалеко от сковороды будет находится ваше лицо. К тому же брызнувшее масло может попасть на конфорку, произойдет возгорание. Это очень опасно. Нужно немного нагреть масло, всего пару минут подержать сковороду на среднем огне, потом положить туда сосиски. И довести их до готовности также на среднем огне.

Ошибка № 4. Слишком много сосисок

Набить полную кастрюлю сосисками или накидать всю пачку на небольшую сковороду — плохой путь. Так ваши сосиски не приготовятся равномерно. К тому же увеличивается риск повредить оболочку при приготовлении, а это прямой путь к сухому и невкусному результату. Оптимально варить 4-5 сосисок в небольшой кастрюле. Они должны лежать в один слой, а вода — покрывать их на пару сантиметров.

Ошибка № 5. Снимать или нет оболочку

Снять натуральную оболочку — значит лишить сосиску сочности и хорошего вкуса. В целлофановой обертке варить или жарить сосиски нельзя.При нагреве полиэтилен выделяет канцерогенные вещества, а вы их потом едите. Если на сосиске или колбаске оболочка искусственная, то ее тоже лучше снять, она не сможет расширяться так же хорошо, как и фарш сосиски, поэтому может порваться. Да и когда будете есть, все равно придется ее снять, и тогда вы можете повредить колбаску внутри оболочки, она будет уже менее красивой и вкусной.

Ошибка № 6. Кинуть в кипяток

Холодные сосиски, попавшие в кипяток или на раскаленную сковороду испытывают температурный шок, их оболочка резко расширяется от нагрева и велика вероятность, что она лопнет. Сосиска будет терять сок и станет не вкусной.

Заливать сосиски нужно прохладной или слегка теплой водой.

Ошибка № 7. Долго варить

Если вы начали варить сосиски по всем правилам, а потом отвлеклись и забыли про них, вы рискуете получить разорвавшиеся от длительного кипения колбаски. Они неминуемого лопнут, если оставить их на огне. Выключать сосиски нужно сразу после закипания. Напомним, что это готовый продукт, который требуется просто хорошо прогреть.

Ошибка № 8. Оставить в кастрюле