ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ ⟩ Время ягодиц: фото обнаженной Бритни Спирс в одних стрингах появилось в Сети
По-видимому, жизнь у певицы налаживается, пишет Topnews.
По-видимому, жизнь у певицы налаживается, пишет Topnews.
Недавно Бритни и вовсе шокировала фанатов, снявшись голышом. Провокационный снимок был удален, однако Спирс не сдается: фото в одних крошечных стрингах появилось в ее Инстаграме.
Кроме полуусловного нижнего белья, на Бритни надеты только туфли. Правда, звезда повернулась к зрителю спиной, чтобы не смущать слишком строгих критиков чужой нравственности. «Время ягодиц», — подписала она пост, набравший более миллиона лайков.