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ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ ⟩ Время ягодиц: фото обнаженной Бритни Спирс в одних стрингах появилось в Сети

Бритни Спирс ФОТО: MARIO ANZUONI

По-видимому, жизнь у певицы налаживается, пишет Topnews.

После снятия надоевшей опеки, жизнь у Бритни Спирс явно стала налаживаться. В Инстаграме певицы стали все чаще появляться «горячие» фотографии.

Недавно Бритни и вовсе шокировала фанатов, снявшись голышом. Провокационный снимок был удален, однако Спирс не сдается: фото в одних крошечных стрингах появилось в ее Инстаграме.

Кроме полуусловного нижнего белья, на Бритни надеты только туфли. Правда, звезда повернулась к зрителю спиной, чтобы не смущать слишком строгих критиков чужой нравственности. «Время ягодиц», — подписала она пост, набравший более миллиона лайков.

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