ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ ⟩ Время ягодиц: фото обнаженной Бритни Спирс в одних стрингах появилось в Сети

После снятия надоевшей опеки, жизнь у Бритни Спирс явно стала налаживаться. В Инстаграме певицы стали все чаще появляться «горячие» фотографии.

Недавно Бритни и вовсе шокировала фанатов, снявшись голышом. Провокационный снимок был удален, однако Спирс не сдается: фото в одних крошечных стрингах появилось в ее Инстаграме.