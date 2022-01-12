ЕМУ БЫЛО 46 ⟩ Неожиданно скончался российский телеведущий Михаил Зеленский

Печальные новости поступают из Доминиканы. По информации журналистов, 46-летний телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха. Он попал в местную больницу, но врачи не смогли спасти мужчину. Об этом сообщили в эфире канала «Культура.» Пока неизвестно, из-за чего произошла трагедия, но ужасные известия подтвердили коллеги Зеленского.

«Вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — рассказал заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович.

По информации СМИ, у мужчины случился инсульт. Его экстренно доставили в одну из местных клиник, где врачи боролись за жизнь звезды. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Около 23:00 по московскому времени Зеленского не стало.

В момент приступа рядом с Михаилом находилась его супруга Мила Рубинчик. Вместе влюбленные планировали провести райский отпуск, даже не предполагая, какой трагедией он закончится. Сейчас близкие Зеленского решают вопрос с транспортировкой его тела в Москву.

Вдова телеведущего пока не комментирует трагическую новость ФОТО: Инстаграм