ФОТО ⟩ Нарвская жена тренера сборной России по футболу вернулась в Таллинн: узнай первым, зачем?

«Мое первое воспоминание об этом городе очень яркое. Мне 5 лет. Я на сцене Горхолла – самого большого концертного зала Эстонии. Я – участница, а в дальнейшем лауреат (3 место) международного конкурса вокалистов. Один из гостей конкурса, с которым мы стоим вместе за кулисами – Александр Буйнов. Но тогда я, наверное, не знала, кто это. Я пою песню про лягушонка и забываю слова. На ходу что-то леплю, но не теряюсь и не останавливаюсь. Ухожу за кулисы и кричу маме: "Мама! Только Анне Юрьевне (мой педагог по вокалу) не говори, что я перепутала слова!" В 5 лет я допускала мысль, что Анна Юрьевна не слышала мое выступление, находясь, естественно в зале. Сразу после объявления результатов было какое-то интервью, меня спрашивали журналисты, что было самым сложным в этом конкурсе. И я ответила: "Спать всю ночь с бигудями".