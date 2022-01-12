Гороскоп на 12 января для всех знаков Зодиака

Овен

Для многих Овнов, работающих в сфере искусства и творчества, откроются неплохие возможности для реализации их таланта. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если придадите своим побуждениям эстетическую направленность или гуманистический смысл.

Телец

Этот день символизирует пассивное созерцание. Вы наверняка многое узнаете, просто наблюдая и слушая. Не встревайте в споры, иначе окажетесь виноватыми. На слишком заманчивые деловые предложения реагировать не стоит, как и рисковать здоровьем.

Близнецы

Этот день может оказаться продуктивным. Вам удастся повысить дисциплину в коллективе, улучшить организацию труда, укрепить свои служебные позиции, в общем, использовать с толком подвернувшиеся возможности. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если будете использовать свою способность свободно ориентироваться в любой социальной ситуации и находить выход из любых затруднений.

Рак

Вполне вероятно, что предстоит принять решение по какому-то остро стоящему вопросу, который много раз откладывался в долгий ящик. Творческих личностей ждет удача в выступлениях перед публикой. Интуиция вам подскажет, с чего начать, взявшись за самые тяжелые проекты. В любом случае вам предстоит проявить всю свою энергию, богатую фантазию, артистизм и изобретательность.

Лев

Положение планет благоприятствует проявлению ярких и театральных форм деятельности Львов, например, презентациям, рекламе, различным шоу. Смело берите на себя дополнительные обязанности, вашей энергетики хватит на выполнение сверхзадач и полного творческого самовыражения.

Дева

Этот день благоприятен для профилактики и предупреждения многих проблем. Консультации специалистов, проведение различных видов диагностики позволят выявить малейшие неполадки и заблаговременно принять меры по их устранению. Профилактические процедуры дадут максимальный эффект.

Весы

Взаимодействие планет сделает этот день благоприятным для решения финансовых вопросов. Усилятся изобретательность и инициатива Весов, что позволит многим из них добиться немалых успехов в профессиональной сфере. Тщательно придерживайтесь намеченного ранее плана во всех финансовых вопросах.

Скорпион

Сегодня вы можете частично решить материальные проблемы за счет получения процентов или возврата давнего долга. Поход по магазинам за покупкой новых хозяйственных мелочей пройдет удачно. Благоприятно начало ремонта или других хозяйственных мероприятий, которые приведут к изменению и обновлению быта.

Стрелец

Возможны непредвиденные перемены намеченных планов, способные надолго выбить Стрельцов из рабочей колеи. Вероятно противостояние в общении, каждый будет настаивать на своем мнении, не слушая окружающих. Интимная близость не доставит радости. Отложите разговор с домочадцами. Снять усталость поможет чашка зеленого чая, укрепляющего сердце и сосуды.

Козерог

Вполне возможно, что планы молниеносного обогащения окажутся несостоятельными. Космические влияния не способствуют решению финансовых вопросов, особенно связанных с куплей-продажей недвижимости. Отложите обсуждение серьезных профессиональных проблем, так как вы можете попасть в руки мошенников.

Водолей

Этот день символизирует апатию, лень. Не исключено, что для выполнения каждодневных обязанностей вам придется прикладывать большие усилия. Общайтесь с более мудрыми и опытными людьми, учитесь у них стойкости перед жизненными испытаниями.

Рыбы