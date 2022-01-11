Талантливые актеры и просто красавцы: что стало с секс-символами разных эпох?
О чем мечтает Ален Делон в старости? За что зрители полюбили Василия Ланового?
О чем мечтает Ален Делон в старости? За что зрители полюбили Василия Ланового?
Пятый канал вспомнил звезд разных эпох, считавшимися самыми желанными мужчинами своего времени. Что с ними стало?
Западные звезды
Марлон Брандо
Марлон Брандо получил известность после фильма «Трамвай «Желание» 1951-го. Критики отмечали драматический талант актера. Зрители восторгались его харизмой. Позже он сыграл главу мафии, военного, сексоголика и байкера. Однако в любой роли Брандо выглядел сногсшибательно, поэтому и стал секс-символом 50-х. У Марлона было 11 детей, троих из них он усыновил. Артист дважды удостоился «Оскара». Звезды «Крестного отца» не стало в 2004-м. 80-летний Марлон Брандо умер от легочного фиброза.
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл начинал кинокарьеру в массовке. Позже ему исправили зубы и научили держать осанку, благодаря чему юношу заметили режиссеры. Картина «Вольная душа» сделала его любимцем публики. Затем последовали фильмы с Гретой Габо, Авой Гарднер, Грейс Келли, Вивьен Ли и Мэрилин Монро. Актера считали одним из самых сексуальных и привлекательных мужчин своего времени. Гейбла не стало осенью 1960-го. 59-летний мужчина умер от второго сердечного приступа. Спустя несколько месяцев после его смерти, в той же больнице родился его единственный сын — Джон. В 2014-м выяснилось, что у Гейбла была незаконнорожденная дочь Льюис, зачатая вследствие изнасилования.
Ален Делон
На съемочную площадку Делон попал из-за внешнего сходства с недавно умершим на тот момент Джеймсом Дином. Кинодебют француза состоялся в 1957-м в картине «Когда вмешивается женщина». Но узнаваемость Делон получил в 60-х благодаря фильму «На ярком солнце». Кинокритики не сразу разглядели талант молодого Алена Делона. Зато зрительницы были от него в восторге. Женщины в разных уголках мира мечтали оказаться рядом с таким красавцем. Сам француз был женат лишь один раз. Актриса Натали Бартелеми родила ему сына Энтони, но супруги развелись. Позже Ален стал отцом девочки Анушки и мальчика Алена-Фабьена. Сегодня 86-летний артист мечтает найти родственную душу, занимается благотворительностью и снимается в кино.
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд дебютировал в кино в 1961-м. Слава настигла его спустя пять лет в фильме «Погоня». Картина сделала из артиста звезду и секс-символа 70-х. От остальных накаченных блондинов его отличала эрудированность и ум. Артист снялся более чем в 70 фильмах, а последние годы занимался озвучкой картин. Даже на девятом десятке Редфорд не растерял спортивной формы, часто играя богатых и влиятельных людей. Одно из самых ярких его проявлений в современном кинематографе — культовая лента «Мстители: Финал», где он сыграл политика Александра Пирса.
Мел Гибсон
Мел Гибсон стал известен после картины «Безумный Макс», где он снялся, будучи неизвестным актером. Зрителей покорил образ брутального и отчаянного жителя постапокалипсиса. После выхода третьей части киноленты в 1985-м за артистом закрепился статус секс-символа. Однако в 2000-х он стал сниматься реже из-за пристрастия к выпивке и скандальным заявлениям. Новый виток карьеры Мела Гибсона произошел в 2010-м, когда он вновь стал получать предложения о съемках. Он также прославился в качестве режиссера, сняв «Страсти Христовы» и «Апокалипсис».
Брэд Питт
Брэд Питт дебютировал в кино в 1987-м. Первый успех к нему пришел в 1987-м в сериале «Другой мир», после чего артиста стали приглашать в новые проекты. Через год он снялся в картине «Темная сторона Солнца», закрепившись в амплуа романтического героя. Но настоящая слава настигла его 90-х после фильмов «Легенды осени», «Семь», «12 обезьян». Питт стал секс-символом Голливуда. Новый виток популярности начался у него из-за романа с Анджелиной Джоли. Они считались самой красивой парой шоу-бизнеса. Их отношения расстроились спустя десять лет. Джоли заявила, что Питт злоупотреблял алкоголем и негативно влиял на детей.
Советские звезды
Олег Стриженов
Олег Стриженов дебютировал в кино в 50-х, а успех к нему пришел после картины «Овод». Затем последовали новые роли и за актером закрепилось амплуа романтического героя. Артист всего себя отдавал работе, был трижды женат. Кино он оставил в начале нулевых. Сегодня о нем вспоминают из-за скандального признания внучки от первого брака, Александры. Девушка заявила, что работает суррогатной матерью. Родственники ее осудили, а поклонники Олега Стриженова неприятно удивились профессии внучки 92-летнего народного артиста СССР.
Владимир Коренев
Владимир Коренев дебютировал в кино, учась на последнем курсе ГИТИСа. Картина «Человек-амфибия» сделала молодого актера знаменитым. Он стал настоящим секс-символом СССР 60-х за счет красивого тела и больших голубых глаз. В личной жизни Коренев оказался однолюбом. Он более полувека прожил в браке с актрисой Алевтиной Константиновой. Помимо работы в театре и кино, Владимир Борисович преподавал. Его не стало зимой 2021 года из-за последствий коронавируса. Актеру было 80 лет.
Василий Лановой
Василий Лановой получил известность после фильма «Аттестат зрелости» 1954-го. Молодой человек отличался аристократической внешностью и хорошими манерами. Миллионы советских женщин мечтали связать жизнь с Василием Лановым. Но сам актер всегда мечтал о крепкой семье и не растрачивал себя на поклонниц. С первой женой, Татьяной Самойловой, они расстались из-за загруженных графиков и ее нежелания рожать детей. Вторая возлюбленная артиста, актриса Тамара Зяблова, погибла в автокатастрофе. Со своей третьей супругой — Ириной Купченко — он прожил более 30 лет. Их разлучила смерть артиста зимой 2021-года. 87-летний Лановой умер из-за последствий коронавируса.
Олег Даль
Олег Даль стал актером против воли родителей. После выпуска из вуза он играл в театре, а в 1962-м дебютировал в фильме «Мой младший брат». Артист приглянулся режиссерам и полюбился зрителям. Он одинаково умело перевоплощался в военных, ученых, офицеров и других героев. Олег Даль считался секс-символом 60-х. Но мало кто знал, что звезда злоупотребляет алкоголем. Даля не стало весной 1981-го в Киеве, куда он приехал на кастинг. Поклонники считают, что актер умер из-за алкогольной зависимости, но его вдова утверждает, что причиной смерти 39-летнего мужчины стала остановка сердце во сне.
Олег Янковский
Олег Янковский дебютировал в фильме «Щит и меч». Лента принесла мужчине известность. Зрители полюбили Янковского за его статный вид. Актер считался одним из самых красивых звезд в советском кинематографе. Пик его славы пришелся на 70-е. В этот период он служил в театре и снялся в «Зеркале» Андрея Тарковского, «Звезде пленительного счастья», «Обыкновенном чуде» и многих других картинах. Олега Ивановича не стало в 2009-м из-за внутреннего кровотечения. Ему было 65 лет.
Александр Абдулов
Кинодебют Александра Абдулова состоялся в 1973-м. В том же году вышла картина «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», после которой артиста заметили постановщики. Спустя пять лет вышла лента «Обыкновенное чудо», принесшая Абдулову первую волну популярности. Закрепиться в статусе звезды ему помогло участие в «Карнавале», «Чародеях» и многих других. Зрительницы влюбились в Александра Абдулова за его красоту и харизму. Артист был дважды женат, вторая супруга родила от него дочь Евгению в 2007-м. Счастливый 54-летний отец скончался спустя год из-за онкологии.
Андрей Миронов
Родители Андрея Миронова работали актерами. Выбор профессии для него был очевиден. Миронов дебютировал в 1961-м, популярность обрел через семь лет после картины «Бриллиантовая рука». Кинокритики высоко оценили талант артиста к перевоплощению, а зрителей покорило его обаяние. Миронов снялся в культовых картинах: «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других. Актер умер летом 1987-го. Причиной смерти стала аневризма. Миронову было 46 лет.
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян получил всесоюзную известность подростком, снявшись в фильме «Розыгрыш». Режиссеры заметили молодого артиста и стали приглашать его на съемки. В 1987-м он снялся в ленте «Гардемарины, вперед!» и стал секс-символом 90-х. Однако актер не выдержал испытание славой и стал злоупотреблять алкоголем. Из-за этого ему перестали предлагать роли, от него ушла жена. Зная о своей проблеме, Харатьян много лет не делал предложение своей новой избраннице. По словам артиста, он понимал, что у него «рыльце в пушку». Но мужчине удалось побороть пагубное пристрастие. Сегодня он работает на телевидении и возглавляет собственную киношколу.