Талантливые актеры и просто красавцы: что стало с секс-символами разных эпох?

Пятый канал вспомнил звезд разных эпох, считавшимися самыми желанными мужчинами своего времени. Что с ними стало?

Западные звезды

Марлон Брандо

Марлон Брандо получил известность после фильма «Трамвай «Желание» 1951-го. Критики отмечали драматический талант актера. Зрители восторгались его харизмой. Позже он сыграл главу мафии, военного, сексоголика и байкера. Однако в любой роли Брандо выглядел сногсшибательно, поэтому и стал секс-символом 50-х. У Марлона было 11 детей, троих из них он усыновил. Артист дважды удостоился «Оскара». Звезды «Крестного отца» не стало в 2004-м. 80-летний Марлон Брандо умер от легочного фиброза.

Кларк Гейбл

Кларк Гейбл начинал кинокарьеру в массовке. Позже ему исправили зубы и научили держать осанку, благодаря чему юношу заметили режиссеры. Картина «Вольная душа» сделала его любимцем публики. Затем последовали фильмы с Гретой Габо, Авой Гарднер, Грейс Келли, Вивьен Ли и Мэрилин Монро. Актера считали одним из самых сексуальных и привлекательных мужчин своего времени. Гейбла не стало осенью 1960-го. 59-летний мужчина умер от второго сердечного приступа. Спустя несколько месяцев после его смерти, в той же больнице родился его единственный сын — Джон. В 2014-м выяснилось, что у Гейбла была незаконнорожденная дочь Льюис, зачатая вследствие изнасилования.

Ален Делон

Ален Делон ФОТО: CHRISTOPHE SIMON/AFP

На съемочную площадку Делон попал из-за внешнего сходства с недавно умершим на тот момент Джеймсом Дином. Кинодебют француза состоялся в 1957-м в картине «Когда вмешивается женщина». Но узнаваемость Делон получил в 60-х благодаря фильму «На ярком солнце». Кинокритики не сразу разглядели талант молодого Алена Делона. Зато зрительницы были от него в восторге. Женщины в разных уголках мира мечтали оказаться рядом с таким красавцем. Сам француз был женат лишь один раз. Актриса Натали Бартелеми родила ему сына Энтони, но супруги развелись. Позже Ален стал отцом девочки Анушки и мальчика Алена-Фабьена. Сегодня 86-летний артист мечтает найти родственную душу, занимается благотворительностью и снимается в кино.

Роберт Редфорд

Роберт Редфорд дебютировал в кино в 1961-м. Слава настигла его спустя пять лет в фильме «Погоня». Картина сделала из артиста звезду и секс-символа 70-х. От остальных накаченных блондинов его отличала эрудированность и ум. Артист снялся более чем в 70 фильмах, а последние годы занимался озвучкой картин. Даже на девятом десятке Редфорд не растерял спортивной формы, часто играя богатых и влиятельных людей. Одно из самых ярких его проявлений в современном кинематографе — культовая лента «Мстители: Финал», где он сыграл политика Александра Пирса.

Мел Гибсон

Мэл Гибсон ФОТО: LaPresse/Piergiorgio Pirrone/LaPresse