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Модельер Альдо Ярвсоо о своем двузначном счете за электричество: мы сделали выбор в пользу энергосберегающего дома

Танель Веэнре и Альдо Ярвсоо на таллиннской Неделе моды. ФОТО: Erlend Staub

Художник-модельер Альдо Ярвсоо и его партнер, художник-ювелир Танель Веенре, получили счет за электричество всего 44 евро. Для этого им пришлось полностью переделать свой дом.

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Художник-модельер Альдо Ярвсоо и его партнер, художник-ювелир Танель Веенре, показали счет за электроэнергию. «Прежде чем я перейду к сумме, я должен немного объяснить, что мы сделали дома без какой-либо государственной поддержки», — начал свой пост модельер.

Затем Ярвсоо рассказал о выборе, который он и его партнер сделали дома. «Все лампы светодиодные. Да, я даже заплатил 60 евро за одну лампочку, но они такие крутые и даже цвет меняют, потребление энергии относительно нулевое», — пояснил он. «Я также купил стиральную машину класса A +++, которая стоит значительно дороже, чем класс энергопотребления B, C или D, но если мне нужно стирать хотя бы раз в день, я подумал, что, возможно, стоит заплатить немного больше за стиральную машину, чтобы не ждать ночи, чтобы постирать!»

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