Сериал «Эмили в Париже» продлили на два сезона

Второй сезон ромкома, рассказывающего о приключениях американки в Париже, вышел в конце декабря 2021 года. В нем главная героиня в исполнении Лили Коллинз по-прежнему ищет свое счастье, запутавшись в любовном треугольнике, и постигает тонкости французского мировоззрения.

Если первый сезон "Эмили в Париже" критиковали за стереотипы (багет, берет, Эйфелева башня) и клише в изображении французов, которые вечно курят, опаздывают и флиртуют, то во втором режиссеру Даррену Стару и его команде досталось за оскорбительное изображение украинских женщин — в сериале вывели киевлянку Петру, которая плохо говорит по-французски, но отлично ворует в магазинах. Свое возмущение высказала даже министр культуры Украины.