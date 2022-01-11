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Сериал «Эмили в Париже» продлили на два сезона

Лили Коллинз в роли Эмили. ФОТО: Netflix

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" сразу на два сезона — третий и четвертый. Новость об этом появилась в официальном аккаунте сервиса в Twitter, пишет Сплетник.

Дата начала съемок и приблизительная дата выхода продолжения пока неизвестны.

Второй сезон ромкома, рассказывающего о приключениях американки в Париже, вышел в конце декабря 2021 года. В нем главная героиня в исполнении Лили Коллинз по-прежнему ищет свое счастье, запутавшись в любовном треугольнике, и постигает тонкости французского мировоззрения.

Если первый сезон "Эмили в Париже" критиковали за стереотипы (багет, берет, Эйфелева башня) и клише в изображении французов, которые вечно курят, опаздывают и флиртуют, то во втором режиссеру Даррену Стару и его команде досталось за оскорбительное изображение украинских женщин — в сериале вывели киевлянку Петру, которая плохо говорит по-французски, но отлично ворует в магазинах. Свое возмущение высказала даже министр культуры Украины.

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/culture/serialy/104644-serial-emili-v-parizhe-prodlili-na-dva-sezona.html

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