СМИ: Лепс развелся с женой из-за интрижки с Юлией Барановской
Инсайдеры журналистов сообщили возможную причину развода Григория Лепса с женой Анной. Пара официально рассталась после 20 лет отношений и не комментирует произошедший разрыв.
Инсайдеры журналистов сообщили возможную причину развода Григория Лепса с женой Анной. Пара официально рассталась после 20 лет отношений и не комментирует произошедший разрыв.
В интервью «КП» певица Милена Дейнега назвала причину, по которой супруга решилась развестись с Лепсом. Так, по ее словам, жену Григория Лепса раздражала его близкая дружба с лицом Первого канала Юлией Барановской.
Как оказалось, пара даже разъезжалась из-за дружбы Лепса и Барановской. А после и вовсе расстались из-за романа певца с телеведущей, пишет TopNews.ru.
Дейнега уверена, что женщина рассталась со знаменитым мужем, т.к. он «переспал» с Барановской.
Юлия Барановская с иронией отреагировала на слухи о романе с Лепсом. Она напомнила, что ей приписывали отношения с Максимом Галкиным, Александром Васильевым, Кириллом Туриченко и вовсе видели ее «поцелуй взасос», комментирует ведущая «Мужского и женского».
Напомним, Лепс развелся с женой 20 декабря 2021 года. На заседании в суде был только представитель истца – супруги певца. От Григория Лепса в суд пришло только согласие на развод.
Напомним, украинская жена родила наставнику шоу «Голос» троих детей. Все вопросы, связанные с их воспитанием, пара обсудила в досудебном порядке.
Тем временем, судя по последним данным, артист проводит время в Куршавеле, он выступает на вечеринках и развлекается в компании с друзьями.
Также известно, что на фоне последних скандалов Григорий Лепс похудел на 15 килограммов.