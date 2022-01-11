СМИ: Лепс развелся с женой из-за интрижки с Юлией Барановской

В интервью «КП» певица Милена Дейнега назвала причину, по которой супруга решилась развестись с Лепсом. Так, по ее словам, жену Григория Лепса раздражала его близкая дружба с лицом Первого канала Юлией Барановской.

Как оказалось, пара даже разъезжалась из-за дружбы Лепса и Барановской. А после и вовсе расстались из-за романа певца с телеведущей, пишет TopNews.ru.

Дейнега уверена, что женщина рассталась со знаменитым мужем, т.к. он «переспал» с Барановской.

Юлия Барановская с иронией отреагировала на слухи о романе с Лепсом. Она напомнила, что ей приписывали отношения с Максимом Галкиным, Александром Васильевым, Кириллом Туриченко и вовсе видели ее «поцелуй взасос», комментирует ведущая «Мужского и женского».

Напомним, Лепс развелся с женой 20 декабря 2021 года. На заседании в суде был только представитель истца – супруги певца. От Григория Лепса в суд пришло только согласие на развод.

Напомним, украинская жена родила наставнику шоу «Голос» троих детей. Все вопросы, связанные с их воспитанием, пара обсудила в досудебном порядке.

Тем временем, судя по последним данным, артист проводит время в Куршавеле, он выступает на вечеринках и развлекается в компании с друзьями.