Пропавший в новогоднюю ночь в Таллинне Кристьян до сих пор не найден

Кристьян, постоянно проживающий за границей, вечером 29 декабря с 17:00 до 18:00 покинул место жительства своих родственников на улице Виймси-теэ в таллиннском районе Меривялья, где временно останавливался, находясь в Эстонии.

Мужчина сообщил, что планирует навестить знакомого, личность которого в настоящее время неизвестна. В канун Нового года в 12:40 Кристьян позвонил своей родственнице, которую обещал встретить в порту Таллинна, чтобы поехать оттуда и вместе провести вечер. Кристьян не появился на назначенной с несовершеннолетней родственницей встрече. Его мобильный телефон вне зоны досягаемости по сей день.

Близким Кристьяна больше не удалось связаться с мужчиной, у них нет никакой информации о его местонахождении. Однако без документов, найденных по адресу в Меривялья, мужчина не сможет вернуться в страну своего проживания.

Рост Кристьяна 205 сантиметров, худощавое телосложение и темные волосы. В последний раз он был одет в черную толстую куртку и темные джинсы. На нем была черная вязаная шапка и пестрые бело-светло-коричневые перчатки. На обеих руках и шее мужчины есть татуировки. ФОТО: SA Kadunud

Председатель правления и исполнительный руководитель SA Kadunud Ааре Рюйтель сообщил Elu24, что в настоящее время выясняется, с кем Кристьян был вместе с 29 по 31 декабря: «Это дало бы вам представление о том, в этом районе вообще начинать поиски. Эти даты очень важны, только тогда можно начинать планировать».

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Кристьяна или о том, с кем находился мужчина 29, 30 и 31 декабря, просьба звонить по номеру SA Kadunud 661 6776.