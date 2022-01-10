ФОТО ⟩ Томми Кэш шокировал поклонников, сняв с себя всю одежду

Эстонский рэпер Томми Кэш обрел мировую известность и доказал миллионам своих поклонников, что сюрпризов для них у него достаточно. Например, в 2019 году он гулял посреди города с медведем, а прошлой осенью его можно было увидеть вместе с тигром. На этот раз мужчина скинул с себя всю одежду посреди зимы, но и на этом он не остановился!