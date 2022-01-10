ФОТО ⟩ Томми Кэш шокировал поклонников, сняв с себя всю одежду

В конце сентября Томми Кэш объявил, что в этом году отправляется в мировое турне. Тур рэпера стартует в Сан-Франциско 10 февраля. После гастролей по США он переместится в Россию и сделает круг по Европе. Последний концерт тура состоится 6 мая в Saku Suurhall в Таллинне.
Но похоже, что по крайней мере до мая Томми будет развлекать своих поклонников в социальных сетях. В воскресенье рэпер опубликовал в Instagram несколько кадров о том, как наслаждается эстонской зимой. Хотя большинство поклонников мужчины очарованы этим зрелищем, один из них велит Томми надеть штаны!
Эстонский рэпер Томми Кэш получил всемирную известность благодаря своему постсоветскому стилю рэпа и смелым музыкальным клипам, которые привлекли внимание миллионов зрителей.
Самые известные хиты Racked, Pussy Money Weed, Little Molly и Winaloto покорили слушателей и зрителей. Недавно артист также выпустил небольшой альбом Moneysutra, в рамках которого сотрудничал со звездами со всего мира.
Вскоре он отправится в мировое турне, включающее многочисленные концерты в США, России и странах бывшего Восточного блока.