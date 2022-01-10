И смех и грех: столичный водитель протаранил прицепом машины на парковке

Технические требования к легкому прицепу до 750 кг не требуют использования зимней резины на прицепе, но приложенная видеозапись показывает, что может произойти, если водитель не будет учитывать прицеп и погодные условия.

«Использование зимних шин на легком прицепе не обязательно, но необходимо учитывать возможное поведение прицепа на скользкой дороге. В ситуации, показанной на видеозаписи, водитель решил покинуть место происшествия, позже заявив, что не почувствовал ударов. Однако его действия будут соответственно наказаны», — говорится на странице Центра управления дорожным движением в Facebook.

За не сообщение в полицию о дорожно-транспортном происшествии налагается штраф в размере до 300 штрафных единиц (т.е. 1200 евро) с арестом или лишением на право управления транспортным средством до 12 месяцев.