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ЭПИЧНЫЙ КАДР ⟩ Эстонская супермодель Кармен Касс показала отличную форму на пляже в Мексике

Кармен Касс на подиуме. ФОТО: AFP / Scanpix

Всемирно известная эстонская супермодель Кармен Касс в настоящее время наслаждается очарованием Мексики, как и многие другие эстонские знаменитости.

Кармен Касс, 43-летняя уроженка Пайде, поделилась эпичной фотографией в обтягивающем бикини на мексиканском пляже. Голову Кармен украшает шляпа. "Великолепие!" - отмечает в комментариях один из поклонников модели.

У Кармен были долгие отношения с немецким шахматистом Эриком Лоброном. Сожительство началось в 2004 году, когда топ-модель стала президентом Эстонской шахматной ассоциации. Разница в возрасте в паре была 19 лет.

Перед встречей с шахматистом Кармен встречалась с Ричи Акивой, сыном производителя одежды. Этот человек является известным промоутером ночной жизни Нью-Йорка и владельцем клуба.

Личная жизнь Кармен также была связана со скандальным писателем Кауром Кендером, с которым она посещала некоторые публичные мероприятия.

Последним любовником топ-модели стал Каспар Кягу, сын Раймо Кягу. Пара провела вместе семь замечательных лет.

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