ЭПИЧНЫЙ КАДР ⟩ Эстонская супермодель Кармен Касс показала отличную форму на пляже в Мексике

Кармен Касс, 43-летняя уроженка Пайде, поделилась эпичной фотографией в обтягивающем бикини на мексиканском пляже. Голову Кармен украшает шляпа. "Великолепие!" - отмечает в комментариях один из поклонников модели.

У Кармен были долгие отношения с немецким шахматистом Эриком Лоброном. Сожительство началось в 2004 году, когда топ-модель стала президентом Эстонской шахматной ассоциации. Разница в возрасте в паре была 19 лет.



Перед встречей с шахматистом Кармен встречалась с Ричи Акивой, сыном производителя одежды. Этот человек является известным промоутером ночной жизни Нью-Йорка и владельцем клуба.