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Умер комик, который был рассказчиком в сериале «Как я встретил вашу маму»

ФОТО: AFP / Scanpix

9 января в отеле Ritz-Carlton в Орландо (штат Флорида) был найден мертвым американский комик Боб Сагет. Об этом пишет «Медуза». 

Актер приехал в Орландо в рамках своего комедийного тура. О смерти Сагета сообщили местные правоохранительные органы и подтвердили родные. Ему было 65 лет, пишет RUS TVNET.

Известно, что следователи не нашли на теле артиста признаков насильственной смерти и следов наркотиков.

Боб Сагет известен по роли рассказчика в сериале «Как я встретил вашу маму», отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме «Полный дом». Он был ведущим передачи Americaʼs Funniest Home Videos («Самые смешные домашние видео Америки»), выходившего с 1989 по 1997 год. В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм «Грязная работа».

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