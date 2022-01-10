Умер комик, который был рассказчиком в сериале «Как я встретил вашу маму»

Актер приехал в Орландо в рамках своего комедийного тура. О смерти Сагета сообщили местные правоохранительные органы и подтвердили родные. Ему было 65 лет, пишет RUS TVNET .

Известно, что следователи не нашли на теле артиста признаков насильственной смерти и следов наркотиков.

Боб Сагет известен по роли рассказчика в сериале «Как я встретил вашу маму», отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме «Полный дом». Он был ведущим передачи Americaʼs Funniest Home Videos («Самые смешные домашние видео Америки»), выходившего с 1989 по 1997 год. В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм «Грязная работа».