Гороскоп на 9 января: не полагайтесь на советы малознакомых особ

Можно рассчитывать на помощь и поддержку родственников и старых друзей. Вероятно получение подарков или удачное приобретение ценных вещей, которые будут служить вам долгое время. Не полагайтесь на советы малознакомых особ – только те, кого вы хорошо знаете, заслуживают доверия, пишет Dvorec.ru.

Овен на сегодня

Этот день связан с неожиданностями, необходимостью изменить свои планы, неблагоприятным стечением обстоятельств. Вам придется заниматься делами, не вызывающими подлинного интереса, решать чужие проблемы, отвечать на весьма щекотливые вопросы. Избегайте суеты, не принимайте никаких решений в спешке; необдуманные поступки могут стать причиной значительного ухудшения отношений с близкими.

Воздерживайтесь от контактов с сомнительными особами, будьте разборчивы в знакомствах. Вы более обычного доверчивы, легко увлекаетесь и теряете голову; хорошо, если рядом будет человек, на советы которого можно полагаться.

Телец на сегодня

Высока вероятность совершения ошибок, поэтому следует быть осторожнее в решениях и поступках. Желательно не игнорировать советы и рекомендации близких, а также не отказываться от помощи, которую наверняка предложат родственники или старшие друзья. Это хороший день для совместной работы, научной или исследовательской деятельности под руководством опытного наставника.

Непросто складываются отношения влюбленных: обостряются конфликты, набирают силу давние противоречия. Однако в ваших силах изменить ситуацию к лучшему; для этого необходимо избегать любых проявлений высокомерия и гордыни. Жизненный потенциал снижается, постарайтесь избежать перегрузок.

Близнецы на сегодня

День принесет неожиданности и сюрпризы. Пришло время проявлять изобретательность, действовать решительно и быстро – иначе вы рискуете упустить свой шанс. Ваши представления о мире меняются, начинается период переоценки ценностей, не останутся прежними и отношения с близкими людьми. Высока вероятность ссор с любимым человеком.

Ощущение беспокойства, неуверенности в себе помешает вам правильно направить свои жизненные силы. Чрезвычайно важны положительные эмоции; получить их позволит общение с детьми, а также людьми, которые умеют радоваться жизни и охотно делятся с окружающими своим природным оптимизмом.

Рак на сегодня

Будьте осторожны и благоразумны настолько, насколько позволяет ваш непростой характер. Стоит избегать новых знакомств, не посещать мест, где собирается много людей, и обходить стороной темные переулки; примите меры для того, чтобы обезопасить себя от неприятностей: сейчас не лучший момент для того, чтобы рисковать и проверять, на вашей ли стороне удача.

Велика опасность травм, простуд и заболеваний суставов. Стоит ограничить занятия спортом и соблюдать осторожность при работе с электроприборами; в особенности это касается Раков-мужчин. Вечером возможны весьма приятные сюрпризы.

Лев на сегодня