ВИДЕО ⟩ Седокова о том, что поняла в Риге: «Мы не такие уж и разные»

Помогали родителям дети: сын Анны - Гектор и сын Рамины и Артема - Итан.

У нас одна половина - пары из Украины, а вторая половина - из Латвии,

- сказала Анна в начале выпуска.

Дело в том, что супруга Артика Рамина, как и Янис из Латвии. А потому Анна и Артик поздоровались на украинском языке, а Янис и Рамина сказали друг другу "Labvakar".

Готовили пары пряничный домик из имбирного печения. Янис и Рамина сказали, что это называется "пипаркукас".

Я поняла, что мы не такие уж и разные, когда приехала в Ригу и попробовала пирожки с салом... Даже в Украине нет пирожков с салом,

- заметила Анна.

Рамина и Янис тут же добавили, что это "ar speķi" (со шпеком).

После семьи вместе с детьми принялись делать тесто для имбирного печенья.

Анна вспомнила, как однажды к ним собиралась приехать сестра Яниса. Он попросил ее привезти именно эту сладость.

Я впервые увидела Яниса, который ест сладкое. Это единственная сладость, которую он любит с детства,

- рассказала Седокова.

Она отметила, что дома много коробок с пипаркукас.