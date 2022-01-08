ВИДЕО ⟩ Седокова о том, что поняла в Риге: «Мы не такие уж и разные»

Помогали родителям дети: сын Анны - Гектор и сын Рамины и Артема - Итан.
У нас одна половина - пары из Украины, а вторая половина - из Латвии,
- сказала Анна в начале выпуска.
Дело в том, что супруга Артика Рамина, как и Янис из Латвии. А потому Анна и Артик поздоровались на украинском языке, а Янис и Рамина сказали друг другу "Labvakar".
Готовили пары пряничный домик из имбирного печения. Янис и Рамина сказали, что это называется "пипаркукас".
Я поняла, что мы не такие уж и разные, когда приехала в Ригу и попробовала пирожки с салом... Даже в Украине нет пирожков с салом,
Рамина и Янис тут же добавили, что это "ar speķi" (со шпеком).
После семьи вместе с детьми принялись делать тесто для имбирного печенья.
Анна вспомнила, как однажды к ним собиралась приехать сестра Яниса. Он попросил ее привезти именно эту сладость.
Я впервые увидела Яниса, который ест сладкое. Это единственная сладость, которую он любит с детства,
Она отметила, что дома много коробок с пипаркукас.
Видео: первый выпуск кулинарного шоу Седоковой и Тиммы "Не учите меня готовить!"