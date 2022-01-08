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ГОРЯЧЕЕ ФОТО! ⟩ Эстонская королева фитнеса поделилась горячим снимком прямо из кровати

Кайса Кууснымм, эстонская фитнес-красотка, проживающая в Таиланде, дает возможность взглянуть в социальных сетях на свою спальню. Именно там взору открывается невероятно горячее зрелище!

Фитнес-красотка Кайса Кууснымм поделилась в Instagram фотографией, с помощью которой она вселяет уверенность в подписчиков своего аккаунта! «Если ты когда-нибудь подумаешь, что больше не можешь, вспомни, что ты преодолел все трудности, с которыми сталкивался до сих пор в жизни. Ты вырос, ты стал сильнее, ты их преодолел!» - пишет Кууснымм в соцсети.

Мотивирующая запись проиллюстрирована по-настоящему горячим кадром прямо из постели красотки!

21 июля 2021 года спортсменка фитнес-бикини и блогер Кайса Абнер вышла замуж за бодибилдера Райго Кууснымм. Пара переехала в Таиланд вскоре после свадьбы.

Bikiinifitnessi sportlane ja sisulooja, neiupõlvenimega Kaisa Abner, abiellus 2021. aasta 21. juulil kulturist Raigo Kuusnõmmega. Paar kolis peatselt pärast pulmapidu Taisse.

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