ГОРЯЧЕЕ ФОТО! ⟩ Эстонская королева фитнеса поделилась горячим снимком прямо из кровати

Фитнес-красотка Кайса Кууснымм поделилась в Instagram фотографией, с помощью которой она вселяет уверенность в подписчиков своего аккаунта! «Если ты когда-нибудь подумаешь, что больше не можешь, вспомни, что ты преодолел все трудности, с которыми сталкивался до сих пор в жизни. Ты вырос, ты стал сильнее, ты их преодолел!» - пишет Кууснымм в соцсети.
Мотивирующая запись проиллюстрирована по-настоящему горячим кадром прямо из постели красотки!
21 июля 2021 года спортсменка фитнес-бикини и блогер Кайса Абнер вышла замуж за бодибилдера Райго Кууснымм. Пара переехала в Таиланд вскоре после свадьбы.
Bikiinifitnessi sportlane ja sisulooja, neiupõlvenimega Kaisa Abner, abiellus 2021. aasta 21. juulil kulturist Raigo Kuusnõmmega. Paar kolis peatselt pärast pulmapidu Taisse.