Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака

Несколько разочаровывающими могут показаться отношения с любимым человеком. Следует быть внимательнее с своему здоровью – ухудшение самочувствия провоцирует перепады настроения, заставляет совершать необдуманные поступки. Особенно терпеливыми нужно быть с детьми, чьи капризы могут быть спровоцированы сильнейшими переживаниями.

Овен

Этот день связан с неожиданностями, необходимостью изменить свои планы, неблагоприятным стечением обстоятельств. Вам придется заниматься делами, не вызывающими подлинного интереса, решать чужие проблемы, отвечать на весьма щекотливые вопросы. Избегайте суеты, не принимайте никаких решений в спешке; необдуманные поступки могут стать причиной значительного ухудшения отношений с близкими.

Воздерживайтесь от контактов с сомнительными особами, будьте разборчивы в знакомствах. Вы более обычного доверчивы, легко увлекаетесь и теряете голову; хорошо, если рядом будет человек, на советы которого можно полагаться.

Телец

Удачный день для воплощения в жизнь давних планов и реализации творческих замыслов. Сейчас звезды на вашей стороне, однако это не повод проявлять легкомыслие и игнорировать доводы здравого смысла; помните, что действительно хороших результатов добьются лишь те, кто не испытывает головокружения от успехов.

Возможны незапланированные покупки, расходы, связанные с удовлетворением ваших личных потребностей. Возрастает желание испытать нечто новое, внести перемены в жизнь. Однако в данный момент важнее удержаться на достигнутых позициях, сохранить то, что для вас действительно важно.

Близнецы

Весьма сложный день, который для многих представителей знака может стать настоящим испытанием на прочность. Избегайте лишних тревог и напрасных хлопот, держитесь подальше от людей, которые испытывают ваше терпение. Правильный выбор компаньонов – залог успеха любой поездки. Решение организационных вопросов может вызвать затруднения, поэтому вам стоит принять помощь человека, наделенного незаурядным талантом администратора.

Нежелательно брать на себя слишком большую ответственность, единолично решать вопросы, касающиеся всех членов семьи. В романтических отношениях успех будет на стороне тех, кто умеет терпеливо ждать.

Рак

Этот день принесет вам много новых впечатлений, некоторые из которых будут связаны со встречами и интересными знакомствами. Звезды советуют не слишком увлекаться и не терять головы – вы склонны принимать желаемое за действительное и можете стать жертвой собственного заблуждения. Вероятны расходы, и весьма значительные; старайтесь покупать только те вещи, которые вам действительно нужны.

Не исключено получение неприятных известий, которые испортят вам настроение и заставят изменить планы на ближайшее будущее. Постарайтесь заручиться поддержкой друзей – в трудную минуту она не будет лишней.

Лев