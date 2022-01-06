ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Эстонская певица Хелен Адамсон полностью обнажилась перед поклонниками

Горячий снимок Хелен Адамсон сопроводила своими размышлениями:

«Мое тело – это мое транспортное средство в этом мире, мое тело несет меня, и от моего тела зависит, как я познаю этот мир. Но мое тело – это не я. И все же большую часть своей жизни я отождествляла себя со своим телом. Я чувствовала себя плохо, когда мое тело было не в той форме, в которой как я считала оно должно быть.

И даже не думала, а собирала в своем подсознании мнения других о том, каким я должна быть. О том, каким должно быть тело женщины. И я не должна быть ничем! Я такая, какая я есть! Каждая женщина именно такая, какая она есть, и не нужно вписываться ни в какие рамки. К сожалению, об этом лечче думать, чем сделать.