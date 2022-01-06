ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Эстонская певица Хелен Адамсон полностью обнажилась перед поклонниками
Певица Хелен Адамсон опубликовала невероятно горячую фотографию, на которой она позирует совершенно обнаженной.
Певица Хелен Адамсон опубликовала невероятно горячую фотографию, на которой она позирует совершенно обнаженной.
Горячий снимок Хелен Адамсон сопроводила своими размышлениями:
«Мое тело – это мое транспортное средство в этом мире, мое тело несет меня, и от моего тела зависит, как я познаю этот мир. Но мое тело – это не я. И все же большую часть своей жизни я отождествляла себя со своим телом. Я чувствовала себя плохо, когда мое тело было не в той форме, в которой как я считала оно должно быть.
И даже не думала, а собирала в своем подсознании мнения других о том, каким я должна быть. О том, каким должно быть тело женщины. И я не должна быть ничем! Я такая, какая я есть! Каждая женщина именно такая, какая она есть, и не нужно вписываться ни в какие рамки. К сожалению, об этом лечче думать, чем сделать.
Время от времени у мне великолепно удается любить себя. Потом снова нет. Но чем больше людей осознает, что им не нужно меняться, так как они уже совершенны со всеми своими «несовершенствами», тем быстрее можно будет избавиться от мира, в котором есть нормы и стандарты. Каждый человек уникален».