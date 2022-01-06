ФОТО ⟩ Уроженец Индии, живущий теперь в Таллинне, впервые в жизни слепил снеговика

Проживающий в Пыхья-Таллинне Хаснаин Ризви решил попробовать слепить снеговика. Хотя мужчина много лет живет в Эстонии и уже видел снежную зиму, желание слепить снеговика появилось у него только в этом году.

«Снеговик не идеален, но это первый раз, когда я попытался его слепить. Так что, я думаю, все получилось очень хорошо», – говорит Хаснаин.

Слепленный Хаснаином снеговик ФОТО: Erakogu

«Теперь снеговик стоит здесь перед окном, и я могу каждое утро приветствовать его», – шутит мужчина.

У снеговика есть и руки, хотя на картинке они не очень хорошо видны. Сделаны они из тонких веток.

Что думает мужчина родом из теплой страны о лепке снеговика?

«В холодные дни это хороший источник адреналина. Что-то, чему можно радоваться», – говорит Хаснайн. Планирует ли мужчина слепить партнера для своего снеговика? «Возможно, не прямо сейчас, но, может быть, когда-нибудь я сделаю семью снеговиков», – отвечает Хаснайн, добавляя, что это было весело, хоть руки и замерзли.

Лепка снеговика доставило Хаснаину большое удовольствие ФОТО: Erakogu

Сотрудникам редакции снеговик кажется очень красивым. Особого внимания заслуживают уши снеговика и широкая улыбка.