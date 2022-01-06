Тихий ужас: подозрительный мужчина пристает к молодым девушкам в тартуских автобусах

«Мы хотели бы предупредить жителей Тарту, что в районе вокзала был замечен мужчина средних лет, который долгое время доставляет проблемы, в основном одетый в неоново-желтую светоотражающую куртку. Мужчина преследует молодых девушек на автовокзале, а также в рейсовых автобусах, обычно он ездит в автобусах в Кяркна и Ляхте. Он часто бывает пьян и физически навязчив, мы рекомендуем держаться подальше и, при необходимости, сообщать об этом в полицию», - говорится в сообщении в группе в Facebook, иллюстрированном фотографией мужчины в желтой куртке.

Просматривая комментарии к сообщению, становится ясно, что эта проблема знакома тартуcцам. «Знакомый персонаж, у меня обычно наушники, и я не слышу, о чем он говорит, но когда я с ребенком, он ужасно раздражает», - пишет под постом одна женщина. «Я также видела его в автобусе, который ехал в Пярну, и все два половиной часа езды он таращился на меня. Если бы я не была с молодым человеком, я думаю, он бы сел рядом», - добавляет другая.