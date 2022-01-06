Умерла известный дизайнер украшений Кристи Оясаар
6 января скончалась 38-летняя Кристи Оясаар, бывший редактор моды журнала Buduaar и дизайнер украшений, а также сестра-близнец еще более известного дизайнера ювелирных изделий Мари Оясаар.
6 января скончалась 38-летняя Кристи Оясаар, бывший редактор моды журнала Buduaar и дизайнер украшений, а также сестра-близнец еще более известного дизайнера ювелирных изделий Мари Оясаар.
Маури Дорбек сообщил СМИ, что его жена и мать его детей Кристи Оясаар скончалась. «Я должен с большой печалью объявить, что сегодня в 12.00 из-за тяжелой болезни любовь всей моей жизни, замечательный человек, и лучшая мать в мире, Кристи Оясаар, покинула нас», - пишет Маури. У пары трое детей.
"Кристи оставила меня, держась за руку. Восемнадцать лет, которые мы провели вместе, были чудесными рядом с таким человеком. Дорогая, мы любим и скучаем по тебе! Покойся с миром!"
Кристи Оясаар была сестрой-близнецом Мари Ояасаар, известного дизайнера ювелирных украшений и автора детских книг. "У меня была самая особенная сестра в мире. Настоящий подарок. Люблю, люблю, люблю", - писала Мари Оясаар в одном посте в Instagram ранее в ноябре.