Умерла известный дизайнер украшений Кристи Оясаар

Маури Дорбек сообщил СМИ, что его жена и мать его детей Кристи Оясаар скончалась. «Я должен с большой печалью объявить, что сегодня в 12.00 из-за тяжелой болезни любовь всей моей жизни, замечательный человек, и лучшая мать в мире, Кристи Оясаар, покинула нас», - пишет Маури. У пары трое детей.

"Кристи оставила меня, держась за руку. Восемнадцать лет, которые мы провели вместе, были чудесными рядом с таким человеком. Дорогая, мы любим и скучаем по тебе! Покойся с миром!"