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Актер из фильма «Кин-дза-дза!» умер в новогоднюю ночь

Кадр из фильма "Кин-дза-дза" ФОТО: скриншот с youtube.com

Тело мужчины обнаружила его супруга, пишет Пятый канал.

Российский актер Михаил Бычков, известный своей ролью в фильме «Кин-дза-дза!» умер прямо в новогоднюю ночь в квартире своей жены на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает KP.RU.

Тело мужчины обнаружила его супруга. Она вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Михаил Бычков – актер театра и кино. В его послужном списке несколько десятков спектаклей в Театре на Малой Бронной и такие знаменитые кинокартины как «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов». Бычков состоял в браке 40 лет. Жена ему подарила двоих сыновей.

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