Актер из фильма «Кин-дза-дза!» умер в новогоднюю ночь

Российский актер Михаил Бычков, известный своей ролью в фильме «Кин-дза-дза!» умер прямо в новогоднюю ночь в квартире своей жены на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает KP.RU .

Михаил Бычков – актер театра и кино. В его послужном списке несколько десятков спектаклей в Театре на Малой Бронной и такие знаменитые кинокартины как «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов». Бычков состоял в браке 40 лет. Жена ему подарила двоих сыновей.