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Видео! ⟩ BMW показала электрический кроссовер, за секунды меняющий цвет кузова

BMW ФОТО: MICHAEL DALDER/REUTERS

Компания BMW показала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Видео с машиной в твиттере опубликовал пользователь Out of Spec Studios.

На видео iX меняет цвет: сначала автомобиль становится тёмно-серого оттенка, потом — белого, а затем — бело-серого. По словам пользователя, загрузившего видео, краска чувствительна к температуре, из-за чего BMW привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или слишком холодным, пишет TJournal.ru.

В декабре производитель подтвердил, что продемонстрирует «технологию, которая меняет цвет кузова автомобиля одним нажатием кнопки». Подробностей о том, как это работает, пока нет.

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