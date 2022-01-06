Видео! ⟩ BMW показала электрический кроссовер, за секунды меняющий цвет кузова

На видео iX меняет цвет: сначала автомобиль становится тёмно-серого оттенка, потом — белого, а затем — бело-серого. По словам пользователя, загрузившего видео, краска чувствительна к температуре, из-за чего BMW привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или слишком холодным, пишет TJournal.ru.