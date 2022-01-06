Видео! ⟩ BMW показала электрический кроссовер, за секунды меняющий цвет кузова
Компания BMW показала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Видео с машиной в твиттере опубликовал пользователь Out of Spec Studios.
Компания BMW показала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Видео с машиной в твиттере опубликовал пользователь Out of Spec Studios.
На видео iX меняет цвет: сначала автомобиль становится тёмно-серого оттенка, потом — белого, а затем — бело-серого. По словам пользователя, загрузившего видео, краска чувствительна к температуре, из-за чего BMW привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или слишком холодным, пишет TJournal.ru.
В декабре производитель подтвердил, что продемонстрирует «технологию, которая меняет цвет кузова автомобиля одним нажатием кнопки». Подробностей о том, как это работает, пока нет.
This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022