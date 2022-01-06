СМОТРИ! ⟩ Сальма Хайек поделилась фото в леопардовом купальнике и показала роскошную грудь

На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена за столиком возле бассейна с собранными волосами в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте. Ее образ дополняют солнцезащитные очки. «Первый кофе первого понедельника совершенно нового года», — подписала она публикацию, которая набрала больше двух миллионов лайков, пишет Lena.ru.

Поклонники оценили внешний вид актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Потрясающая! Мне нравится этот костюм», «Сексуальная королева», «У меня есть две весомые причины любить эту фотографию», «Ты выглядишь невероятно», «Идеальная», «Как красиво!» — восхищались они.