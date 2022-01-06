Россия рвется в Эстонию: больше всего заявок на Tallinn Music Week поступило от западных соседей

Прием заявок на участие в TMW проходил с октября по декабрь прошлого года. Его результаты свидетельствуют о растущем интересе иностранных артистов к фестивалю даже в условиях пандемических ограничений. В общей сложности поступило 1413 заявок из 74 стран мира. На этот раз большинство или 253 заявки было получено из России, за ней следуют Эстония с 166 заявками и Финляндия со 113 заявками. По сравнению с последними годами количество заявок из Великобритании, Германии, Канады и Чехии резко возросло. По-прежнему высоким интерес к TMW остается в Швеции, а также среди латвийских и литовских артистов. Выступить на эстонском фестивале желают музыканты и из более далеких стран, в числе которых США, Южная Африка, Южная Корея, Гонконг, Израиль, Иран, Мексика и Новая Зеландия.

ТОП-10 стран по количеству заявок от артистов на участие в TMW 2022:

1. Россия: 253

2. Эстония: 166

3. Финляндия: 113

4. Германия: 106

5. Великобритания: 101

6. Канада: 60

7. Италия: 47

8. Чехия: 46

9. Латвия: 35

10. Швеция: 29

Для участия в музыкальной программе TMW 2022 будут подтверждены 150-170 артистов, которые будут поэтапно объявляться в феврале и марте и выступят с 5 по 7 мая в различных таллиннских клубах. Программу составляет команда кураторов, в которую входят представители как эстонских, так и зарубежных музыкальных организаций.

TMW — один из самых известных фестивалей новой музыки в скандинавско-балтийском регионе. Мероприятие проводится с 2009 года и за смелое сочетание различных жанров и стилей Tallinn Music Week получил признание ведущих музыкальных СМИ, таких как Mixmag и The Quietus, а также различных каналов вещания по всей Европе. Чтобы расширить трансграничные возможности отечественных музыкантов, TMW в сотрудничестве с Эстонским бюро по экспорту и развитию музыки Music Estonia приглашает на фестиваль сотни представителей музыкальной индустрии и различных медиа со всего мира. Команда преданных своему делу наставников помогает эстонским артистам подготовиться к фестивалю.

TMW 2022 будет проходить с 4 по 8 мая по всему Таллинну, который с этого года носит звание Музыкального города ЮНЕСКО. Абонементы на TMW 2022 продаются в интернет-магазине фестиваля. До 30 января PRO-абонемент, гарантирующий вход на фестиваль и конференцию, доступен по специальной скидочной цене в 150 евро.