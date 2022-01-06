ФОТО ⟩ Сколько диких коз на снимке? В Ида-Вирумаа стадо этих грациозных животных попало на фото
На камеру фотографа в Ида-Вирумаа попало большое стадо диких коз. Козы прятались друг за друга, и сосчитать их оказалось сложной задачей, пишет Elu24.
На камеру фотографа в Ида-Вирумаа попало большое стадо диких коз. Козы прятались друг за друга, и сосчитать их оказалось сложной задачей, пишет Elu24.
Эрика Крууп поймала коз в последнее утро прошлого года. «Почти каждое утро я фотографирую природу: животных, птиц, пейзажи. Дикие козы - одни из самых грациозных животных и чаще встречаются по утрам на полях возле дома и по вечерам, когда ищут пропитание. На этот раз они действительно удивили меня - выстроились в ряд», - говорит фотограф.
Посмотрите на фото! Сколько коз вы насчитаете?