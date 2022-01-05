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ФОТО ⟩ У трубочиста в Старом городе появилась очаровательная подружка

Скульптура «Трубочист» ФОТО: Peeter Langovits

Несмотря на холод и периодическую слякоть под ногами горожан, зима дарит нам и положительные эмоции.

На площади с названием Карьявярава (Стадноворотная), что расположена напротив кинотеатра «Сыпрус» между улицами Суур-Карья, Ванна-Пости и Мюйривахе вот уже одиннадцатый год одиноко стоит «Счастливый трубочист». Похоже, что теперь он станет самым счастливым представителем своей профессии, ведь теперь у него появилась белоснежная подружка!

Скульптура «Трубочист» в Старом Таллинне ФОТО: Юрий Назаров

Торжественное открытие скульптуры состоялось 15 мая 2010 года, в день начала Дней Старого города. Бронзовый памятник весом в 250 килограммов был изготовлен известным таллинским скульптором Тауно Кангро.

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