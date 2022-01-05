ФОТО ⟩ У трубочиста в Старом городе появилась очаровательная подружка

На площади с названием Карьявярава (Стадноворотная), что расположена напротив кинотеатра «Сыпрус» между улицами Суур-Карья, Ванна-Пости и Мюйривахе вот уже одиннадцатый год одиноко стоит «Счастливый трубочист». Похоже, что теперь он станет самым счастливым представителем своей профессии, ведь теперь у него появилась белоснежная подружка!