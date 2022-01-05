В Пярнумаа пятерых кошек выбросили в сугроб: выжить удалось лишь двум котятам

Семья нашла кошек утром 2 января на тренировочной площадке конюшни Рейели. Там оставили кошку с четырьмя котятами – двумя живыми и двумя мертвыми. Взрослая кошка тоже была мертва, на шее у нее был ошейник против блох. Выживших котят люди отнесли к себе домой.

Выброшенные в сугроб кошки ФОТО: Erakogu

К сожалению, это происходит не в первый раз. Похожая история произошла летом 2021 года, когда на конюшню Райели подбросили 8 кошек – 2 взрослых и 6 котят. На одном из животных был ошейник, который врос в шею.

«Дорогой человек, который так поступает, если у вас проблемы с кошками, приходите и говорите об этом, не выбрасывайте их, – говорит Лаура-Лисете Викс, написавшая сообщение в Facebook. – Всегда можно найти для них новый дом, такими бессердечными просто нельзя быть».

В комментариях к посту обеспокоены тем, что есть так много садистов, которые так омерзительно обращаются с животными.

Один из комментаторов поделился своим опытом, когда ночью за дверь принесли коробку с котенком: «В час ночи мне под дверь принесли хорошо заклеенную картонную коробку и дважды позвонили в звонок. Когда я пошел открывать, то в темноте наткнулся на эту коробку, уже в комнате мы обнаружили в нем довольно маленького котенка, который еще даже не мог есть. Нет ничего хуже, если вы причиняете боль самым слабым, которые не могут защитить себя».

Два котенка, найденные утром 2 января, в настоящее время находятся на попечении семьи, где их лечат и выхаживают. Затем котятам подыщут новый дом.

Один из выживших котят ФОТО: Erakogu