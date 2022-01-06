Гороскоп на 6 января для всех знаков Зодиака

Овен

Жизненный потенциал на высоком уровне. Смело беритесь за любое дело – вероятность успеха очень велика. Удача улыбается представителям творческих профессий. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое благоприятно скажется на развитии дел. Вероятны романтическое приключение или очень радостная встреча со старыми друзьями. Не исключено, что во второй половине дня вы сможете решить проблемы личной жизни.

Телец

День обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам – задуманное в этот день может в скором времени воплотится в жизнь. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно. Говорить о своих замыслах не следует, так как можно привлечь внимание недоброжелателей. Принимайте решения самостоятельно. Во второй половине дня заботы будут постоянно напоминать о себе и требовать решительности. Появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы.

Близнецы

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановления и укрепления старых связей или оказания помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Старайтесь проявлять мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательны физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

Рак

Благоприятный день для устройства быта, обращения в органы власти, к начальству. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца ранее начатое дело. Личное обаяние и упорство помогут вам достичь высоких результатов.

Лев

Благоприятный день. Деловые контакты, обращения в общественные организации и правительственные учреждения будут успешными. Усиливаются дар убеждения и интуиция, особенно у мужчин творческих профессий. Звезды способствуют реализации идей и замыслов. Настойчивость и оптимизм принесут позитивные результаты. Жизненный потенциал женщин на высоком уровне. Успех сегодня будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях. Сны бывают вещими, следует ожидать их исполнения.

Дева

День проходит под знаком самозащиты, укрепления позиций, трансформации окружения. Возможно, сегодня вам придется отстаивать свои жизненные принципы или авторитет. Звезды рекомендуют проявить активность, иначе ход событий изменится не в вашу пользу. Благоприятный день для мужчин, занимающихся коммерцией и бизнесом. Торговые сделки и заключенные договора принесут прибыль. Успех вероятен даже в рискованных операциях. Весьма вероятно, что женщин ждет новое кратковременное увлечение. Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов.

Весы