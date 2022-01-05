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ВИДЕО ⟩ Владелец MEM Café недоволен качеством услуг принудительной охраны

Элвис Брауэр ФОТО: Madis Veltman

В социальных сетях распространяется видео, на котором скандальный Элвис Брауэр признается, что недоволен качеством принудительной охраны, приставленной к его кафе. «Теперь сумма за охранные услуги увеличилась с 34 000 до 72 000 евро», – сообщает мужчина.

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Распространяющийся в социальных сетях видеоролик предположительно был снят 3 января. «Утром я получил новый документ от Департамента здоровья в котором говорится, что сумма за оказание охранных услуг увеличена с 34 000 до 72 000 евро», – говорит владелец кафе Элвис Брауэр.

«Если в некоторые дни у лестницы стоят люди, вот тут вот охранники, а вокруг действует какой-то запрет на пребывание и передвижение, то сегодня здесь опять не видно ни одного человека. Согласно документу, здесь должна быть постоянная охрана из четырех человек, из-за чего и увеличили сумму, но реальная ситуация такова: перед зданием никто не осуществляет охрану, здесь в верхнем углу есть камера – это единственная вещь, которая сейчас охраняет», – показывает владелец кафе.

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