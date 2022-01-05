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Лежа в кровати и попивая шампанское, эстонская звезда Onlyfans подводит итоги года

Хелена Клаар ФОТО: @c2rolfoto

Хелена Клаар, прославившаяся в эстонском реалити-шоу «Rannamaja», подвела итоги прошлого года в своем Instagram, сказав, что это был ее самый яркий год! Девушка решила отметить такой повод, отправившись в Noorus Spa в Нарва-Йыэсуу.

Хелена поделилась в Instagram горячей фотографией, где она лежит в одном лифчике между простынями, а в руке держит в бутылку шампанского.

«2021 год стал для меня одним из самых ярких за последние несколько лет. Я наконец стала мыслить позитивно и зарядилась энергией, которой готова делиться. Я не собираюсь ни в коем случае забывать о тех испытаниях, что случились со мной в предыдущие годы. Это странно признавать, но я чрезвычайно благодарна за этот сложный этап моей жизни. Он сделал меня сильнее», - пишет девушка.

А еще девушка благодарна вселенной за то, что встретила свою любовь в прошлом году. Парень написал ей личное сообщение в Instagram и у них закрутился роман. Так что дерзайте мужчины, может и вам удастся найти свою даму сердца, постучавшись к ней в Директ Instagram. 

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