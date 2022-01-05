ФОТО ⟩ Кувыркаясь в простынях и попивая шампанское — эстонская звезда Onlyfans подводит итоги года

«2021 год стал для меня одним из самых ярких за последние несколько лет. Я наконец стала мыслить позитивно и зарядилась энергией, которой готова делиться. Я не собираюсь ни в коем случае забывать о тех испытаниях, что случились со мной в предыдущие годы. Это странно признавать, но я чрезвычайно благодарна за этот сложный этап моей жизни. Он сделал меня сильнее», - пишет девушка.



А еще девушка благодарна вселенной за то, что встретила свою любовь в прошлом году. Парень написал ей личное сообщение в Instagram и у них закрутился роман. Так что дерзайте мужчины, может и вам удастся найти свою даму сердца, постучавшись к ней в Директ Instagram.