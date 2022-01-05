СМОТРИ ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии спустя долгое время показала своего возлюбленного

Звезда соцсетей Лиза Линд уже собрала почти 40 тысяч подписчиков своими фотографиями из путешествий. Она с радостью поделится с ними своими приключениями и открытиями. Лиза в основном публикует свои фотографии и не делится своей личной жизнью с публикой.

Однако время от времени в Instagram-аккаунте Лизы появляется ее возлюбленный Микк Пярнасте. Лиза впервые представила своего молодого человека поклонникам в июле прошлого года (фото ниже). В следующий раз Микк был замечен в ее аккаунте в октябре. В Новый год Лиза поделилась милым моментом, когда она находилась в объятиях своего парня.

Вчера Лиза отметила день рождения возлюбленного, поделившись парой селфи, сделанных в Италии прошлым летом.

«Недавно была в Италии, делала снимки и публиковала некоторые из них, но впервые в жизни я отправилась в путешествие как на праздник, и это было действительно приятное чувство! Не все поездки могут быть такими, некоторые предназначены для создания контента, но Италия была просто чудной!» - сказала Лиза порталу Elu24 в сентябре 2021 года.

Лиза явно ездила в путешествие с любимым человеком, но первым совместным фото из путешествия поделились только сейчас. «С днём рождения, красавчик», - написала Лиза под снимком. Фотография сделана у фонтана Треви в Риме.