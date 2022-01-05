Гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака

Овен

Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Не исключен неожиданный поворот событий в вашу пользу. Вероятно, новое знакомство расширит перспективы деятельности, обогатит вас идеями и откроет перед вами новые возможности. Для того чтобы успеть завершить все задуманные дела, рекомендуется правильно распределить свои силы между работой и домом.

Телец

Жизненный потенциал по-прежнему находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Не исключено, что деловые партнеры попытаются вас запутать или обмануть.

Близнецы

ря 2022 годаДень пробуждения, преобразования внутренней энергии, реализации творческого начала. Перед представителями творческих профессий открыты широкие просторы для свободного самовыражения. Препятствия, стоящие перед коммерсантами, будут преодолеваться упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации. Благоприятный день для женщин. Им предстоят романтические встречи. Мужчины не должны сопротивляться творческим порывам, нестандартному подходу к ситуации, риску. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка.

Рак

Первая половина дня благоприятна для контактов и встреч. Не торопитесь соглашаться, если друзья или партнеры предложат вам участие в совместном проекте или смену сферы деятельности – предстоящий период не способствует решительным переменам. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой со стороны влиятельных особ. Во второй половине дня жизненный потенциал начинает понижаться, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии.

Лев

Сегодня вероятный визит друзей или родственников даст возможность приятно провести время. У многих Львов может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, к веселью. Во второй половине дня следует быть осторожным, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. Посвятите этот день домашним хлопотам, семье, детям. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех.

Дева

Вы на пути к гармонии. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Важные мероприятия лучше назначить на вечер.

Весы

Благоприятны контакты с партнерами, реализация идей, которые принесут доход в будущем, решительные действия по укреплению материального положения. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Сосредоточьте усилия на приоритетных направлениях деятельности.

Скорпион

Все будет хорошо только в том случае, если вы, прежде чем что-либо сказать, подумайте о последствиях. Сейчас вы можете проявить нетактичность по отношению к собеседнику, и это будет иметь отдаленные последствия.

Стрелец

Благоприятный день. Усиливаются жизненный потенциал, уверенность в себе, сексуальность, личное обаяние. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми или творческие искания успешны и принесут удовлетворение.

Козерог

Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. День предвещает вам встречи и интересные знакомства. Появится стремление и возможность выразить свой внутренний мир в доверительной беседе с близким человеком. Обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей.

Водолей

Противоречивый день. В первой половине дня вы с легкостью сможете реализовать свои планы. Успешными окажутся сотрудничество с партнерами и обращение к начальству. Неблагоприятные тенденции второй половины дня могут поставить вас в неловкое положение или привести к финансовым потерям. Если есть возможность, проведите вечер на природе.

Рыбы