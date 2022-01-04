ФОТО ⟩ Неужели в Ласнамяэ появилась местная гей-сауна?

В Facebook-сообществе Ищу совета (Эстония) появился пост, в котором житель Таллинна делится своим увивлением по поводу того, что около Ласнамяэской Русской гимназии, если верить карте, расположена ласнамяэская гей-сауна.

«В Вашем районе рядом со школой тоже есть гей-сауна? Бред какой-то, либо GoogleMaps дали сбой, как и AliExpress в плане перевода, потому что искал я спортивный комплекс по этому адресу» – пишет автор поста.