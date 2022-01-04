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ФОТО ⟩ Неужели в Ласнамяэ появилась местная гей-сауна?

ФОТО: Google Maps

Житель Таллинна, изучая карту города в Google Maps, наткнулся на удивительную находку. Вместо интересующего его спроткомлекса он обнаружил в столичном районе Ласнамяэ гей-сауну.

В Facebook-сообществе Ищу совета (Эстония) появился пост, в котором житель Таллинна делится своим увивлением по поводу того, что около Ласнамяэской Русской гимназии, если верить карте, расположена ласнамяэская гей-сауна.

«В Вашем районе рядом со школой тоже есть гей-сауна? Бред какой-то, либо GoogleMaps дали сбой, как и AliExpress в плане перевода, потому что искал я спортивный комплекс по этому адресу» – пишет автор поста.

ФОТО: facebook.com, Ищу совета (Эстония)

«Не видела там такой радости», – пишет один из комментаторов.

«Да дети прикалываются»; – предположил  кто-то.

«О, наконец-то», – шутит другой пользователь.

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