ФОТО ⟩ Неужели в Ласнамяэ появилась местная гей-сауна?
Житель Таллинна, изучая карту города в Google Maps, наткнулся на удивительную находку. Вместо интересующего его спроткомлекса он обнаружил в столичном районе Ласнамяэ гей-сауну.
Житель Таллинна, изучая карту города в Google Maps, наткнулся на удивительную находку. Вместо интересующего его спроткомлекса он обнаружил в столичном районе Ласнамяэ гей-сауну.
В Facebook-сообществе Ищу совета (Эстония) появился пост, в котором житель Таллинна делится своим увивлением по поводу того, что около Ласнамяэской Русской гимназии, если верить карте, расположена ласнамяэская гей-сауна.
«В Вашем районе рядом со школой тоже есть гей-сауна? Бред какой-то, либо GoogleMaps дали сбой, как и AliExpress в плане перевода, потому что искал я спортивный комплекс по этому адресу» – пишет автор поста.
«Не видела там такой радости», – пишет один из комментаторов.
«Да дети прикалываются»; – предположил кто-то.
«О, наконец-то», – шутит другой пользователь.