ВИДЕО ⟩ Парень из Таллинна выяснил, как прожить в Париже 36 часов без единного цента в кармане

Идея поехать в Париж без денег появилась у Стивена, который живет в Таллинне, когда он заметил дешевые авиабилеты. «Зарубежные Youtube-каналы тоже вдохновили меня, но прямой рейс в Париж туда-обратно за 36 евро... Я подумал, что просто возьму и поеду», – говорит он и признает, что в кошельке не было ни цента, не говоря уже о наличных и карточках.