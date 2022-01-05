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ВИДЕО ⟩ Парень из Таллинна выяснил, как прожить в Париже 36 часов без единного цента в кармане

Можно ли выжить в прекрасном Париже без денег и как? 21-летний парень из Таллинна попробовал на себе!

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Идея поехать в Париж без денег появилась у Стивена, который живет в Таллинне, когда он заметил дешевые авиабилеты. «Зарубежные Youtube-каналы тоже вдохновили меня, но прямой рейс в Париж туда-обратно за 36 евро... Я подумал, что просто возьму и поеду», – говорит он и признает, что в кошельке не было ни цента, не говоря уже о наличных и карточках.

Родители молодого человека не знали о безумном эксперименте. «Я сказал маме, что собираюсь снимать видео в Париже, но не сказал, какое именно. Не хотел, чтобы она волновалась».

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