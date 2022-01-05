ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ревущие двадцатые, бал Татьян и модный показ на новогодние праздники

Гостей вечера встречали стилист-декоратор Татьяна Фитания и теле- и радиоведущий Вадим Анцупов.



Несмотря на то что основной тематикой вечера была вечеринка в стиле Гэтсби, вершиной развлекательной программы стал «бал Татьян». Такая эклектика ничуть не испортила вечер, а, наоборот, придала ему яркости.

На торжественном вечере сообщество, основанное графиней Татьяной де Баняжа из Франции, отметило пятилетие клуба.

Ранее встреча «клуба Татьян» проходила в начале октября на благотворительном вечере в Монако под покровительством Её высочества княгини Феодоры Романофф и графа Пьера де Фермор. Однако в этот вечер встреча в Таллинне была не такой формальной, а очень уютной и сердечной.